Will Smith :  » J’ai pleuré de façon incontrôlable dans les toilettes d’un restaurant après avoir réalisé que j’ai choisi une mauvaise femme »

Will Smith révèle qu’il a » pleuré de façon incontrôlable » dans les toilettes d’un restaurant après avoir réalisé qu’il avait épousé la mauvaise femme.

Le premier mariage de Will Smith fut celui de l’actrice Sheree Zampino en 1992. Et dans l’épisode de lundi de Red Table Talk, l’acteur de 50 ans a révélé qu’il avait » pleuré de façon incontrôlable » dans les toilettes d’un restaurant après avoir réalisé qu’il avait épousé la mauvaise femme.

» C’était l’une des émotions les plus bizarres que j’aie jamais eues. Nous étions au Palm [à NYC] et je me souviens que j’ai dû me lever après le dîner quand j’ai réalisé que je n’étais pas avec la personne avec qui je devais être « , dit-il.

Will Smith de poursuivre : « Je suis allé dans la salle de bains et je me suis effondré en larmes. J’étais assis dans une stalle et je pleurais de façon incontrôlable en riant. Je savais que [Jada] était la femme avec qui j’étais censée être, mais je n’allais jamais divorcer.

Pendant des années, Will avait l’intention de commencer une relation avec Jada Pinkett Smith.

« J’ai une chose, je reconnais quand je vois une personne si notre relation peut être exponentielle « , a-t-il expliqué. « Quand j’ai vu [Jada] dans Un monde différent, j’ai su qu’il y avait quelque chose dans notre énergie qui serait magique.

Lors de l’enregistrement d’un jeudi soir de A Different World-a Cosby Show, un spin-off de Cosby Show, Will avait prévu de rencontrer Jada, mais elle a fini par s’entendre avec Sheree, qui était également assise dans l’auditoire.

Le couple s’est ensuite marié et a donné naissance à son fils Trey Smith, aujourd’hui âgé de 25 ans. Smith et Pinkett se sont rencontrés des années plus tard à la fête d’un ami commun.

« Nous nous sommes assis au Baked Potato[à Los Angeles] et nous avons parlé « , a dit Will. Il y avait un pouvoir vraiment unique et magnifique. On a eu ce moment et on s’est liés, mais j’étais marié. Jada a ajouté : » Nous n’avons pas eu de liaison quand il était marié. Soyons clairs à ce sujet ». Sheree a ensuite demandé le divorce en 1995, le jour de la Saint-Valentin.