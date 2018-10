Amber Heard soulagée après sa séparation avec Johnny Depp: « Je suis vraiment heureuse! »

Amber Heard est plus que jamais soulagée après sa séparation avec l’acteur Johnny Depp. Aujourd’hui, elle se dit plus fière que jamais et avoir pris la meilleure décision de sa vie.

Il y a quelques mois, la belle Amber Heards’affichait fièrement aux bras de son nouveau mec, l’ex d’Heidi Klum. Eh oui, l’actrice a succombé aux charmes de Vito Schnabel, un célèbre marchand d’art new-yorkais. Seulement voilà, cette jolie histoire d’amour n’aura finalement pas duré bien longtemps… Les deux stars ne sont déjà plus ensemble. Mais que les fans d’Amber Heard se rassurent, tout va bien pour l’actrice. Au contraire, celle-ci semble très heureuse et épanouie.

La raison de son bonheur ? Amber Heard avoue avoir pris la meilleure décision de sa vie en quittant Johnny Depp après l’avoir accusé de violences conjugales. Interrogée par Associated Press, celle-ci a déclaré :

« Je suis vraiment heureuse d’être allée de l’avant dans ma vie, et de continuer à avancer. Je veux faire des choses qui améliorent ma vie, et améliorent celles des autres. Je veux faire ce qui est bien et avancer, en aidant les autres comme je le peux. C’est tout pour moi. C’est tout ce qui m’intéresse ».

Toutes ses peines et ses souffrances qu’elle a vécues lui permettent aujourd’hui d’aider les autres :

« C’est incroyablement gratifiant de pouvoir utiliser son expérience, ce que j’ai vécu, enduré, souffert, ce à quoi j’ai survécu, pour les autres. C’est incroyable de pouvoir utiliser son expérience de la vie pour changer celle des autres, et aider à faire avancer la conversation ».