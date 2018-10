Caitlyn Jenner en conflit contre Donald Trump: « Je me suis amèrement trompée! « 

Caitlyn Jenner doit désormais faire face aux nombreuses attaques du président contre la communauté transgenre.

Dur retour sur terre pour Caitlyn Jenner. La célébrité née Bruce Jenner a réalisé que Donald Trump n’était sans doute pas le candidat qu’elle aurait dû soutenir.

Caitlyn Jenner est une militante républicaine de longue date. Pour elle, le soutien à Donald Trump avait tout d’une évidence en 2016. Notamment parce qu’il avait des positions favorables aux communautés LGBT. Depuis, les choses ont bien changé. Résultat ? Elle reconnaît son erreur.

« Malheureusement, je me suis trompée. La réalité est que la communauté transgenre a été continuellement attaquée par ce président (…) Il a nié notre humanité. Il a insulté notre dignité (…) pour tenter de rallier la frange la plus à droite de son parti », détaille Caitlyn Jenner dans une tribune publié sur le Washington Post.

Elle explique même être blessée par la politique du président américain.

« C’est la politique dans ce qu’elle a de pire. C’est inacceptable et dérangeant, et cela m’a personnellement et profondément blessée. »

Donald Trump souhaiterait définir l’identité sexuelle simplement en se basant sur les organes sexuels possédés à la naissance.