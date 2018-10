Comment Meghan a subtilement adouci une robe Veronica Beard d’un bleu racé pour une dédicace de la verrière de la forêt tropicale aux Tonga.

Le sens de la mode de Meghan Markle a attiré l’attention à chaque tournant de la tournée du couple royal en Asie Pacifique. De la robe d’une créatrice néo-zélandaise portée dans le respect des ANZACs à son jean australien, la duchesse de Sussex s’est habillée de façon impeccable pour toutes les occasions.

Mais une modification dramatique de sa garde-robe, faite pendant son bref séjour aux Tonga vendredi avec le prince Harry, a peut-être été son plus beau coup d’habillement de la tournée jusqu’à présent.

Et bien qu’il n’y ait pas de règle contre le port de robes royales avec fentes pour les cuisses, il est possible que la Duchesse ait simplement suivi la tradition d’opter pour une coupe plus basse.

La robe coulait sous les genoux de Meghan Markle et était nouée à la taille par une ceinture en tissu assortie. Elle a jumelé la chemise avec une paire de talons aiguilles bleus, achetée chez Banana Republic.

La robe’Cary’ de Veronica Beard se vend 595 $ (326 $US/418 $US) et s’est immédiatement vendue sur le site Web du créateur, poursuivant ainsi une tendance des choix de mode des membres de la famille royale qui font des profits pour les créateurs.

L’altération des Tonga n’est pas une première pour la famille royale. Lors de la tournée du Prince William et de Kate Middleton en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014, la duchesse de Cambridge s’habille d’une robe verte Catherine Walker.

La robe typiquement décolletée était cousue au cou lors de la visite de la duchesse.