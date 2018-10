Harry et Meghan Markle ovationnés à la cérémonie de clôture des Jeux d’Invectus. Une victoire royale !

Une victoire royale ! Prince Harry et Meghan Markle montent sur scène sous les applaudissements enthousiastes de la cérémonie de clôture des Jeux d’Invictus en faisant l’éloge des » gens ordinaires qui font des choses extraordinaires « .

Le prince Harry et Meghan Markle (principale) ont pris la parole lors de la cérémonie de clôture des Jeux Invictus samedi soir, leur dernier engagement en Australie avant de se rendre en Nouvelle-Zélande le dimanche matin.

Dans un bref discours prononcé devant les 12 000 spectateurs de la Qudos Bank Arena, Meghan a remercié les organisateurs et les athlètes d’avoir rendu les Jeux si spéciaux. Elle a fait l’éloge du » lien inébranlable » entre les militaires et de la » camaraderie et du sentiment d’appartenance à une communauté très unie » qu’elle a éprouvés aux Jeux.

La duchesse a été suivie d’une représentation du chœur du Royaume (en médaillon à gauche), le chœur de gospel qui a chanté au mariage d’Harry et Meghan Markle. Plus tard, le prince Harry (à droite) est monté sur scène sous des applaudissements enthousiastes.

Il a commencé son discours détendu en disant » Salut les gars » et a dit aux anciens combattants qu’il était » humilié et inspiré par votre service et votre sens de l’humour « . Le duc du Sussex a ensuite présenté le chanteur Aloe Blacc pour clôturer la cérémonie tandis que David Beckham, qui était avec ses fils Roméo et Cruz (en médaillon à droite) mais sans sa femme Victoria, applaudissait depuis les tribunes.