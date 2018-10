Laeticia Hallyday et Sébastien Farran démasqués : La preuve de leur idylle.

Selon le magazine « Oops », cela ne fait aucun doute, Laeticia hallyday aurait bel et bien eu une liaison amoureuse avec Sébastien Farran, le dernier manager de Johnny Hallyday et évoque des preuves.

Le magazine people dévoile les photos des deux amis visiblement trop proches. Ils auraient une liaison.

« France Dimanche » a aussi parlé de cette proximité qui fait jaser, mais la rumeur d’une idylle n’a pas pour autant été alimentée.

En revanche, Sébastien Farran est supposé exercer une certaine influence sur la jolie blonde qui le paierait plus de 30 000 euros par mois. Cette allégation est confortée par les propos du papa de Laeticia Hallyday, Andre Boudou qui ne le porte pas dans son cœur. Leur intimité est consécutive à une altercation survenue lors de l’enterrement de Johnny à Saint-Barth.

« Je papotais avec Thierry Chassagne (le patron de Warner que j’estime, et au détour de la conversation, je lui dit, vous avez réalisé une excellente opération en signant Hallyday, et là Sébastien Farran me fait la reflexion suivante : tu ne penses qu’à l’argent ! Mais de quoi se mele cet escroc notoire. »

Laeticia Hallyday quant à elle s’amuse des rumeurs sur cette liaison. « Qui sera le prochain ? » aurait-elle lancé.