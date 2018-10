Meghan Markle : La duchesse de Sussex prononce son discours à la cérémonie de clôture

Meghan Markle a dirigé les applaudissements pour les guerriers blessés lors de la cérémonie de clôture des Jeux d’Invictus et les remercie pour leur accueil chaleureux lors de la dernière journée du couple royal à Sydney.

Le prince Harry et Meghan Markle (en haut à droite) ont assisté à la cérémonie de clôture des Jeux Invictus devant une foule nombreuse samedi soir, leur dernier engagement en Australie avant de se rendre en Nouvelle-Zélande dimanche matin.

Meghan a fait tourner les têtes dans le licou d’Antonio Berardi d’inspiration smoking dans une teinte marron chaud avec un détail d’écharpe boutonnée autour de la taille qui a parfaitement effleuré son ventre de bébé en pleine croissance tandis que Harry était élégant dans un costume gris clair et un t-shirt blanc.



Dans un bref discours prononcé devant les 21 000 personnes présentes dans l’arène de la Qudos Bank Arena, Meghan (principale et gauche) a remercié les organisateurs et les athlètes d’avoir rendu les Jeux si spéciaux. Elle a fait l’éloge du » lien inébranlable » entre les militaires et a déclaré : » Pendant les Jeux de cette année à Sydney, j’ai été témoin des réseaux de soutien les plus étonnants qui entourent les concurrents « .

David Beckham était dans la foule avec ses fils Roméo et Cruz (en bas à droite) mais sans sa femme Victoria.