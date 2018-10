Meghan Markle rayonnante et Harry encouragent les guerriers blessés qui participent à la finale de basket des Jeux Invictus

Une Meghan Markle rayonnante à la lueur de la grossesse alors qu’elle et Prince Harry encouragent les guerriers blessés qui participent à la finale de basket-ball en fauteuil roulant des Jeux Invictus lors de la dernière journée du couple royal à Sydney.

Le prince Harry et Meghan Markle sont rentrés à Sydney juste à temps pour assister à la dernière journée des Jeux d’Invictus avant de partir en Nouvelle-Zélande pour la dernière étape de leur tournée du Commonwealth.

Le couple royal est arrivé à la finale de basketball en fauteuil roulant au Quay Centre juste après le début du match à 14h10, recevant une ovation debout de la foule.

La duchesse enceinte rayonnait positivement en applaudissant et en félicitant les guerriers blessés (ci-dessus). Elle portait une veste d’écharpe Scanlan Theodore marron avec un coquelicot du jour du Souvenir sur le côté gauche, un pantalon noir effilé et des talons hauts, tandis que Harry portait un polo Invictus Games noir et un pantalon gris. David Beckham (en médaillon) était également au match avec son fils, Roméo.