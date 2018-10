(Photo) Nabilla dans la peau d’une jeune fille. Son secret de beauté dévoilé

Nabilla Benattia essaierait-elle de se défaire de son image de femme fatale ? Elle penche en tout cas dans une direction totalement différente.

On avait déjà commencé à voir l’évolution de Nabilla Benetia ces dernières semaines. La starlette de télé-réalité est en plein virage mode. Il suffit de repenser à ce cliché tellement chic à Londres pour s’en convaincre.

Pour autant, Nabilla Benattia a parfois du mal à choisir entre les deux. Le cliché super polémique ou on la votait cigarette à la bouche suffit à s’en convaincre. Elle tente de redresser la barre avec une tenue à la fois sage et sexy qui lui va parfaitement comme style automnal.

On peut donc voir Nabilla Benattia, dans un col roulé blanc à manches longues, une courte jupe noire ceinturée et les inévitables bottines Yves-Saint-Laurent. De retour à Paris, elle s’affiche dans un cadre qui ressemble au bord de Seine. Son cliché a reçu plus de 200 commentaires et près de 90.000 j’aime. Le moins que l’on puisse dire c’est que les internautes son sous le charme de la future made Thomas Vergara.

Tu as vraiment trouvé ton style @nabillanew.. Une merveille ! Je te trouve aussi jolie sur snap sans make up et naturelle que sur cette magnifique photo. Très belle femme !

Absolument magnifique et superbe photo !