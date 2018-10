Pourquoi Kourtney Kardashian ne sera pas gênée par la femme mystère de Luka Sabbat

Kourtney Kardashian ne sera pas affectée par cette observation d’étoiles. Plus tôt cette semaine, Luka Sabbat s’est rendu au Peppermint Club pour une soirée à Hollywood. Mais quand les caméras ont rattrapé l’étoile adulte, on l’a vu tenir la main d’une femme mystérieuse.

Nous savons ce que vous pensez : Luka ne sortait-il pas avec Kourtney ? Selon les sources, ce n’est pas si simple. « Kourtney ne voit pas Luka en ce moment. Ils n’ont jamais été officiels et c’était toujours très décontracté « , a partagé une source avec E ! News. « Elle pensait que c’était amusant de le connaître et de traîner avec lui, mais c’était tout. Elle adore être célibataire et s’amuser sans condition. »

Cela ne veut pas dire que les deux hommes sont en mauvais termes. En fait, c’est tout le contraire. « Elle et Luka se parlent encore mais ne sortaient jamais exclusivement ensemble », a partagé un autre initié. « Ils vont encore traîner dans des lieux sociaux et tout est normal, mais ils ne se sont pas vus depuis des semaines. »

Ces derniers mois, Kourtney Kardashian et Luka Sabbat ont été repérés au Pace Restaurant, The Nice Guy et ont également visité une galerie d’art. Le duo a également semblé apprécier un double rendez-vous avec Anwar Hadid et Kendall Jenner.

En fin de compte, la star de Keeping Up With the Kardashians profite de la vie de célibataire et garde l’esprit ouvert quant à la suite des événements. « Elle a l’attitude que quoi qu’il arrive, quoi qu’il arrive, c’est ce qu’a dit une source. « Elle ne va pas étiqueter quoi que ce soit ou devenir trop sérieuse à moins qu’elle ne soit vraiment folle de quelqu’un. »

Kourtney Kardashian s’est rencontrée pour la première fois grâce à Luka par l’intermédiaire de Kendall et de son groupe d’amis. Ils se retrouvaient souvent dans des situations sociales ensemble, y compris les barbecues de la famille Kardashian.

Mais à partir d’aujourd’hui, restons-en à ce que ces deux-là soient amis.