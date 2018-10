(Vidéo) Qui est Beto O’Rourke, figure montante du parti démocrate au Texas ?

Beto O’Rourke est la nouvelle figure montante du parti démocrate au Texas. Ce Texan de 46 ans élu à la Chambre des représentants depuis 6 ans s’attaque désormais au Sénat. Il fait trembler son opposant Ted Cruz alors que le Texas est le plus bastion conservateur du pays.

Après une brève carrière de rockeur dans les années 90, ce père de trois enfants fonde son entreprise d’informatique. Peu connu il y a quelque mois, Beto O’Rourke contre-carre la communication politique classique. Se filmant en Facebook à bord de son pick Up ou faisant du skate dans un parking après un débat avec Ted Cruz.

La dépénalisation de la Marijuana, le contrôle des armes à feu, le développement d’énergies vertes, l’assurance maladie universelle, tels sont ses préoccupations.

Pour sa campagne en à peine plus de 3 mois, il a réussi à soulever 38 millions de Dollars. C’est trois fois plus que Ted Cruz.

« C’est extraordinaire ! on n’avait jamais vu ça avant. Peut-être on n’avait jamais vu une campagne comme celle-ci avant. On n’a pas accepté l’argent de riches entrepreneurs ou de lobbys. On va aller dans chacun des 254 comtés. Peu importe qu’ils soient profondément républicains ou purement démocrates. On y va et on écoute les gens »

A l’approche des Midterms, l’écart entre les deux candidats se resserre dans les sondages. Beto O’Rourke pourrait donc créer la surprise dans cet Etat conservateur qui n’a pas élu de sénateur démocrate depuis 1993.