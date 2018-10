On en sait plus sur la prochaine épouse de Brad Pitt qui ne sera pas une célébrité

Les mariages de Brad Pitt avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie, deux des femmes les plus célèbres du monde, ont peut-être abouti à un divorce – mais des amis s’attendent toujours à ce qu’il se remarie.

« Ce n’est pas un moine! » Dit un pote. La star, âgée de 54 ans, sort tranquillement dans un divorce tumultueux et en cours avec Jolie, qui n’a toujours pas abouti à cause d’ une âpre bataille pour la garde de leurs six enfants.

« Dire que ces deux années ont été un cauchemar est un euphémisme », a déclaré à The Post une source proche de Pitt.

Depuis Jolie, 43 ans, assommée par la demande de divorce de Pitt en septembre 2016 après 12 années de mariage, chaque femme avec qui l’acteur est vu est considérée comme une nouvelle aventure potentielle par les médias.

En avril, une amitié avec Neri Oxman, professeur américano-israélien au MIT et âgée de 42 ans, a suscité des rumeurs de romance.

Oxman a nié toute relation amoureuse dans une interview accordée au New York Times plus tôt ce mois-ci et Page Six a récemment annoncé que l’instructeur en arts et sciences des médias était désormais engagé par le gestionnaire de fonds spéculatifs, Bill Ackman. Pitt la rencontra alors que les deux participaient à un projet d’architecture au MIT. Mais « Brad ne fréquentait jamais Neri – ce sont des amis et leur relation est totalement professionnelle », a déclaré le pote.



Ensuite, le 1er octobre, Pitt était photographié en train de profiter de la compagnie du guérisseur spirituel et créateur de bijoux Sat Hari Khalsa, 49 ans, lors de la vente aux enchères annuelle de bénéfices et d’art organisée par le Silverlake Conservatory of Music à Los Angeles, organisée par leur ami commun Red Hot Chili Peppers. le bassiste Flea.

Pitt est un ami intime du musicien, tandis que Sat a tourné avec son groupe en tant qu’infirmière holistique – donnant la thérapie à l’ozone Chili Peppers, dans laquelle le gaz est pompé par voie intraveineuse dans le corps pour purifier la circulation sanguine.



Sat – un Sikh américain qui a été envoyé à l’internat de l’Himalaya à l’âge de 10 ans – aurait trouvé sa place dans les paroles d’une chanson de 2002 des Chili Peppers, « Can’t Stop »: « Si intelligente qu’elle me conduit à l’ozone . »Dans son mémoire de 2004, « Scar Tissue » , le chanteur du groupe, Anthony Kiedis, la considère également comme l’un de ses« principaux compagnons d’âme », bien qu’apparemment platonique.

Kieidis écrit dans le livre: ‘Sat Hari est une infirmière. . . une jeune femme douce, incroyablement protégée et habillée de turban. Elle ressemble à une version féminine de Flea, avec le même sourire dentelé, la même forme de visage, les mêmes yeux, le même petit nez de carlin. Elle est maternelle et elle a chaud et elle aime et elle est sans prétention, une bouffée d’air frais et une énergie féminine, et je ne parle pas d’énergie sexuelle, du moins pas pour moi. Pour moi, elle est comme une sœur et une mère, une personne responsable et une infirmière.

« Tout le monde [dans le groupe] l’a utilisée comme leur confidente suprême, leur racontant toute la journée et toute la nuit leurs secrets sur leurs secrets les plus profonds, les plus sombres et les plus incompréhensibles », écrit Kiedis.

Sat a travaillé comme moniteur de ski, agent de sécurité et même comptable avant de suivre une formation en médecine intégrative.

Un ami de Khalsa a déclaré à The Post que la mère de famille divorcée, qui vit à Los Angeles, avait «une énergie merveilleuse» et l’appelait «totalement géniale», ajoutant: «Les Chili Peppers sont un groupe très spirituel et leurs guérisseurs voyager avec eux était de première classe.

Les initiés de Pitt ne sont pas convaincus que Khalsa est faite pour lui, bien qu’elle corresponde à son nouveau MO.

« Je ne peux pas voir Brad sortir à nouveau avec quelqu’un de très célèbre, je le vois vraiment avec quelqu’un de plus bas profil », a déclaré quelqu’un qui a travaillé en étroite collaboration avec l’acteur.

Selon des sources internes, Pitt, qui tourne actuellement « Once Upon a Time in Hollywood » à Los Angeles, a déjà « passé du temps » avec quelques femmes au cours des derniers mois. Mais il s’efforce de garder la vie privée après avoir noué tant de relations publiques au fil des ans, avec des femmes aussi célèbres que Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis et Jennifer Aniston, avec qui il s’est marié de 2000 à 2005.

Les projecteurs peuvent constituer un « défi » pour les personnes qui n’y sont pas habituées, a déclaré la source qui a travaillé avec Pitt. « Il y a tous ces commérages et tout à coup cette personne devient un personnage public. »

Bien que certains des hommes influents à Hollywood, tels que Ben Affleck, choisissent de sortir avec des mannequins Playboy après leur séparation très publique, ce n’est pas la voie à suivre pour Pitt, selon des amis.

Mais il rencontre des femmes par le biais de ses amis les plus dignes de confiance, parmi lesquels le sculpteur Thomas Houseago et Dede Gardner, président de sa société de production lauréate d’un Oscar, Plan B.

«Il aime juste sortir avec ses amis et toute personne qu’il rencontrera devra provenir d’un lieu de confiance», a déclaré la source qui a travaillé avec lui.

Selon le copain: «Il est concentré sur ses enfants, son travail et veut retrouver un peu de normalité. Il a une relation informelle, mais dans un avenir prévisible, tout concerne les enfants. »

Cela dit, des initiés disent au Post que Pitt ne cherche pas à avoir plus d’enfants.

(Un représentant de l’acteur n’avait aucun commentaire.)

Après des mois de va-et-vient légaux, Pitt et Jolie semblent être plus proches cette semaine de la résolution finale d’un contrat de garde pour leurs enfants. Le 8 octobre, le Dr Stan Katz, l’évaluateur de la garde de l’enfant nommé par le tribunal, a soumis ses documents issus des visites de la famille.

Pitt doit maintenant voir ses enfants quatre heures tous les deux jours et 12 heures le week-end dans le cadre de l’accord juridique en vigueur.

Le juge chargé de l’affaire a déjà reproché à Jolie d’avoir tenté de créer un fossé entre Pitt et les enfants, et avait averti que si elle n’améliorait pas leur relation, elle risquait de perdre sa garde.

L’acteur « parle rarement » à Jolie, a déclaré le pote. «Le divorce est toujours un processus en cours. Ce n’est pas facile. »

Les initiés ajoutent que deux années d’examen du public ont laissé l’acteur «prudent» de se lancer prochainement dans une véritable histoire d’amour.

« Il n’a jamais été » malheur à moi « – il est très reconnaissant pour tout ce qu’il a – mais l’obsession publique de tout ce qu’il fait est difficile. Il veut être avec quelqu’un de gentil, il faudra juste un peu de temps avant qu’une relation à long terme puisse avoir lieu. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’on pouvait envisager une Mme Pitt Numéro 3 à l’avenir, le copain a répondu: «Brad vient d’une famille très traditionnelle, il est très proche de ses parents, Jane et Bill, et son frère et sa soeur sont mariés et vivent dans une famille. Je pourrais le voir se remarier, mais ce sera une relation beaucoup plus discrète.

Pour le moment, disent les initiés, Pitt continue de travailler sur lui-même de manière à en faire un partenaire encore meilleur un jour. Comme il l’a dit à GQ en 2017: «Vous savez, je viens de commencer une thérapie. J’aime ça j’aime ça. J’ai consulté deux thérapeutes pour trouver le bon.

Il a également révélé qu’il avait abandonné l’alcool et fumer de la marijuana au profit du jus de canneberge et de l’eau gazeuse, en admettant: «J’ai de nouveau mes sentiments au bout des doigts. Je pense que cela fait partie du défi humain: soit vous les niez toute votre vie, soit vous leur répondez et évoluez ».

En août, The Post a rapporté que Jolie « ne veut pas que Brad déménage », selon une source proche de la famille.

À présent, l’acteur tente de résoudre les nombreuses accusations qui ont émergé lors de son divorce avec Angelina Jolie, notamment des allégations de maltraitance à l’encontre du

fils aîné Maddox et affirment qu’il n’a pas effectué de paiements «significatifs».

(Pitt a rejeté toutes les demandes et le département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles l’a écarté des allégations de sévices sur enfants. En novembre 2016, le FBI a également autorisé Pitt à dénoncer tout acte répréhensible lié à ces allégations.)

«Brad n’a fait que deux déclarations publiques depuis la scission. Il a essayé de rester silencieux pour le bien des enfants et il ne dira jamais rien au sujet d’Angie en tant que mère, mais il est blessé », a déclaré la source qui a travaillé avec lui.

« Nous espérons juste qu’il retrouve la paix et l’amour à nouveau. »