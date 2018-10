Philippe Gildas est mort cette nuit, Antoine de Caunes orphelin de son ami

Grande voix d’Europe 1 et surtout animateur star de Canal + où durant 10 ans il fut aux commandes de «Nulle part ailleurs», Philippe Gildas s’est éteint à l’âge de 82 ans.

C’est un très grand monsieur qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche. Philippe Gildas s’est imposé au fil des ans comme l’un des plus sympathiques et des plus professionnelles personnalités du paysage audiovisuel français. Il est décédé à 82 ans des suites d’une longue maladie. C’est Antoine de Caunes qui a annoncé la triste nouvelle ce dimanche matin.



Pour les plus jeunes, enfin pour les quinquas, Philippe Gildas restera l’un des personnages clé de l’aventure Canal +, celle qui débuta en 1984, avec Pierre Lescure et Alain de Greef et qui vit naître sous son regard bienveillant les Nuls, les Guignols de l’info et bien d’autres. Pour les beaucoup moins jeunes, Philippe Gildas, c’était une des grandes voix d’Europe 1, du temps de sa splendeur dans les années 70-80.

C’est en 1960 que Philippe Gildas, jeune breton de 25 ans tout juste déchargé de ses obligations militaires et diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris, fait ses premières armes en radio. Mais alors qu’il rêve d’Europe 1, il se retrouve à être la nuit prête plume d’un rédacteur en chef à… RTL. Têtu comme un breton, il finit pas se faire embaucher à la station de la rue François-1er où il animera notamment la matinale aux côtés de Maryse qu’il épousera en 1984. En 1981, la France bascule à gauche avec l’élection de François Mitterrand et Philippe Gildas se voit confier, lui, la direction de l’antenne d’Europe 1. Les radios libres vont bientôt fleurir et pour contrer cette nouvelle concurrence, le journaliste a l’idée assez géniale de lancer le « Top 50 ». Émission devenue culte en programmant les tubes du moments, les meilleures ventes de 45 tours, elle fait les beaux jours de la radio. Le jeune patron fait venir à l’époque Coluche sur Europe 1 dont il devient très proche. C’est à l’antenne et en direct de la station que l’humoriste va ainsi officiellement lancer les Restos du cœur.

C’est aussi à ce moment là que Philippe Gildas tente de convaincre son ami Pierre Lescure qui officie sur Antenne 2, de le rejoindre sur Europe. Mais sans succès. Nous sommes en 1983 et Pierre Lescure a déjà dit oui à un certain André Rousselet, patron des taxis G7 et proche de Mitterrand, pour lancer la première télé payante en France. L’aventure Canal va commencer.

À la rentrée 1987, «Nulle part ailleurs» débarque sur l’antenne de Canal

En revanche, Pierre Lescure ne va pas mettre très longtemps à convaincre Philippe Gildas d’abandonner la radio pour le petit écran. Les deux hommes sont amis et ils rêvent depuis des années, de faire un talk-show qui accueillerait des invités et des vedettes pour parler de politique, de musique, de livres, de spectacle ou encore de météo. À l’époque, l’idée est assez révolutionnaire et elle se concrétise dès la première année de Canal avec le lancement de « Direct », un talk-show diffusé « en clair » sur la tranche de midi et animée par Philippe Gildas. La sauce prend et face au succès, la direction de la chaîne cryptée décide de confier à son animateur vedette les clés d’une nouvelle émission. Toujours en clair mais diffusée à une heure d’écoute bien plus importante, en access prime time, de 18h30 à 20h30.

A la rentrée 1987, « Nulle part ailleurs » débarque sur l’antenne de Canal avec aux commandes Philippe Gildas. Il est accompagné d’Antoine de Caunes de 20 ans son cadet et bien connu du jeune public pour avoir présenté l’émission culte « Les enfants du rock » sur la 2. Durant dix ans, l’émission rebaptisée NPA par ses fans va symboliser à elle seule l’esprit Canal porté par ce duo inoubliable. C’est un énorme succès et on se bat pour y être invité. En bon père de famille, Philippe Gildas, le journaliste sérieux de la bande, gère la joyeuse équipe NPA composée des Nuls (Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Bruno Carette décédé brutalement en 1989) de Bruno Bonaldi, de José Garcia, des Guignols de l’info et de bien d’autres.

On se souviendra de Philippe Gildas en direct du Festival de Cannes très pro et très chic dans son costard cravate accueillant les plus grandes stars du cinéma. Mais il était aussi le témoin privilégié des sketchs des Nuls et des pitreries d’Antoine de Caunes. Et leur premier fan ! Il était souvent pris à partie comme lors de cette séquence inoubliable et culte où en 1994, il se fait courser par un Jango Edwards en plein forme, courant en string sur le plateau et l’arrosant de miel et de cotillons… L’aventure prend fin en 1997 mais elle restera la plus belle de sa carrière, racontait souvent Philippe Gildas.

L’animateur star de Canal + restera encore quelques années à l’antenne, il animera même « Nulle part ailleurs midi » en 2000, mais rien ne sera plus comme avant. D’autant qu’André Rousselet puis Pierre Lescure, les pères fondateurs de Canal ont quitté le navire. C’est d’abord Jean-Marie Messier qui reprend les rênes du groupe avant d’être débarqué à son tour et de passer les clés à Bertrand Méheut qui, il y a 4 ans, a été mis à la porte par Vincent Bolloré. Petit à petit, l’esprit Canal s’en est allé. Il y a un an, Philippe Gildas confiait à des journalistes ne plus regarder Canal +…