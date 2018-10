(Photos) Hailey Baldwin : Elle démontre à quel point le confort peut être chic avec une veste en peluche

Bien que le froid puisse conduire tout le monde à l’intérieur, vous n’avez pas besoin de refermer votre style. Hailey Baldwin a démontré à quel point le confort peut être chic avec une veste en peluche, des sweats à capuche gris, un jean détendu et des pantoufles en peluche. Pour améliorer son confort pour les appareils photo clignotants, elle a ajouté de grands cerceaux argentés et des lunettes teintées de rose.

Quand les célébrités ne sont pas sur le tapis rouge ou sur la piste d’atterrissage, éblouissant le monde entier dans des vêtements de marque, leur style est étonnamment agréable à porter. Comme tout le monde, leur apparence hors service est centrée sur le confort, avec des tissus doux et confortables, des chaussures qui ressemblent à des nuages et des vêtements non contraignants (voir : le confort au niveau de l’ours en peluche de Hailey Baldwin). Ce ne sont pas les tenues les plus luxueuses, mais ce qui leur manque de style dans le luxe, ils le compensent en polyvalence. Tu peux les porter n’importe où, et tu le voudras.



Les A-listers ont aussi une façon de rendre les styles décontractés sexy (porter des vêtements décontractés n’empêche pas les paparazzi de prendre des photos d’eux). Ainsi, vos soirées à l’intérieur (à l’attention de Hailey et Justin Bieber) exigent généralement une tenue qui dit « Je n’essaie pas trop fort », mais qui dit aussi « Je suis chaud et confiant ». Nous sommes ici pour vous dire que vous pouvez faire les deux en suivant le style décontracté des célébrités.