Carla Bruni : Son clin d’œil amusant à Emmanuel Macron

Sur son compte Instagram, Carla Bruni s’est gentiment moquée d’Emmanuel Macron. C’est à l’aide d’un panneau que l’épouse de Nicolas Sarkozy a pu faire sa blague.

Suivie par plus de 362 000 abonnés sur Instagram, Carla Bruni n’hésite pas à dévoiler les diverses facettes de sa personnalité sur le réseau social. Tantôt mannequin, tantôt chanteuse, elle peut également se découvrir une âme de comique.

En effet, dans sa publication du 28 octobre dernier, l’interprète de Miss You s’est gentiment moquée du Président de la République, Emmanuel Macron.

L’épouse de Nicolas Sarkozy a partagé le cliché d’un panneau sur lequel était inscrit : « Macaron apparent S.V.P » Cependant, avec le temps, le second « a » du mot macaron a fini par s’effacer. Ainsi, nous pouvons désormais lire : « Macron apparent S.V.P ».

Amusée par cela, Carla Bruni a alors écrit en légende du cliché :

« On peut montrer un ancien Président si on n’a pas le nouveau sous la main ? »

Aimée par plus de 4 600 personnes, la publication de Carla Bruni a rencontré un vif succès.On attend avec impatience le commentaire du Président.