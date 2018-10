Céline Dion en danger: La chanteuse menacée de mort.

Céline Dion a fait l’objet d’une menace de mort. Alors que la star est en plein studio pour la sortie de son prochain album, on apprend que sa famille est en danger.

Les fans de Céline Dion sont inquiets ! Au Quebec, un homme a récemment été interpellé après avoir proliféré différentes menaces dont certaines contre la famille de la chanteuse.

La célébrité n’a pas que des avantages et Céline Dion est en train d’en faire la douloureuse expérience. Au Quebec, un homme de 55 ans a été interpellé après avoir proliféré des menaces contre la famille de la chanteuse.

Robert Gosselin, un résidant du Québec, a été arrêté jeudi dernier après avoir proliféré plusieurs menaces de mort. Sur Facebook, le quinquagénaire aurait multiplié les commentaires incitant la haine après s’en être pris à la famille de Céline Dion.

Des propos rapidement signalés par le blogueur Xavier Camus. Après s’en être pris au modérateur du Journal de Montréal, le blogueur aurait dénoncé ces « appels au meurtre de juifs » et « propos antisémites abominables » sur sa page Facebook.

Dans un long post où il partage les captures de ces commentaires, l’homme déplore :

« Des milliers de gens, dont des enfants, passent chaque jour sur cette page et personne ne modère les propos d’une violence inouïe »

Contactée par Métro, la porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils, a confirmé que Robert Gosselin avait été interpellé :

« Il a été rencontré par les enquêteurs comme le protocole l’entend »

Après une première comparution, l’homme de 55 ans aurait été libéré. Il comparaîtra de nouveau le 6 novembre prochain. L’homme qui s’en est pris aux médias, au gouvernement, aux juifs et à la famille de Céline Dion , est accusé d’avoir «fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable» et d’avoir «proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à la famille de Céline Dion et à des juifs».

Il risque une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois.