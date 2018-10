Comment Ariana Grande guérit de son année horrible et déchirante

Le deuil est l’une de ces choses qui devrait être une zone sans jugement. C’est une période épouvantable à traverser, tout le monde a une façon différente de l’attaquer et il n’y a pas vraiment de mauvaise façon de le faire.

Pour certains, la stratégie consiste à utiliser du chocolat ou de la crème glacée ou tout autre aliment qui a le même goût que les sentiments. D’autres peuvent préférer une chambre sombre, une couverture douillette et le meilleur travail de Tina Fey, tandis que les plus chanceux d’entre nous peuvent choisir de passer des vacances avec leurs amis les plus proches dans un endroit éloigné, comme au milieu de l’océan où le service cellulaire est irrégulier et les souvenirs de ce que nous avons perdu sont inexistants.

Franchement, c’est le genre de situation qui fonctionne. Et pour quelqu’un qui a eu un an et demi comme Ariana Grande, eh bien, elle pourrait déclarer qu’elle jetait toute sa carrière par la fenêtre et se consacrait à l’élevage de microporcs et d’alpagas et nous serions tous, hé, vous vous faites ça.

Il est indéniable que le quadruple nominé aux Grammy a connu une très mauvaise année 2018. A peine avait-elle appris à faire face à l’anxiété omniprésente qui s’était intensifiée après que son concert ait été la cible d’une attaque terroriste violente en mai 2017, qu’elle a dû prendre une décision incroyablement difficile pour l’homme qu’elle aimait. Au dire de tous, elle a rompu avec le musicien Mac Miller parce que leur histoire d’amour de deux ans était devenue destructrice en le voyant faire la guerre sans succès à l’abus de substances. Elle lui souhaite tout de même bonne chance en écrivant dans un article de l’Instagram comment elle le respectait et l’adorait « sans fin » et comment « l’amour inconditionnel n’est pas égoïste ». C’est vouloir le meilleur pour cette personne, même si pour le moment, ce n’est pas vous. »

Puis elle a continué à vivre sa meilleure vie, avec un album acclamé par la critique et une nouvelle romance soudainement sérieuse qui lui a permis de dire à tous ceux qui l’écoutaient qu’elle était « la plus heureuse que j’aie jamais été ».

Jusqu’à ce que l’univers décide de pleuvoir sur son défilé. Le 7 septembre, Miller est décédé à l’âge de 26 ans, la cause du décès en attendant les rapports toxicologiques, mais largement considéré comme le résultat d’une surdose apparente. Et une fois de plus, le fond est tombé sur le monde de Grande.

Alors elle est allée dans son lieu sûr. La semaine dernière, la jeune femme de 25 ans a révélé qu’elle avait déchargé la douleur des derniers mois sur un tout nouvel album, deux mois seulement après la sortie de Sweetener. La chanteuse de « No Tears Left to Cry » « a passé beaucoup de temps en studio à travailler sur de la nouvelle musique », révèle un initié à E ! News. « Elle sent que c’est son lieu de bonheur et qu’il la détourne de la réalité. Elle veut mettre tout son cœur et son âme dans sa musique, et être en studio l’aide vraiment à gérer ses émotions. »

En effet, alors que ses Arianators exprimaient le choc qu’elle avait réussi à créer de la nouvelle musique dans un moment comme celui-ci, elle a expliqué que c’est précisément pour cela qu’elle devait le faire. « Je suis la fille la plus chanceuse au monde à pouvoir le faire… Je m’exprime et je ne guéris pas de cette façon….ma ligne de vie tbh », écrivait-elle rapidement aux fans pour l’étiqueter comme la femme qui travaille le plus dur de l’industrie. « Comment crois-tu que j’ai survécu à ces 2/3 mois. »

L’hypothèse initiale était de créditer Pete Davidson, ses fiançailles avec l’humoriste du Saturday Night Live, ce qui a grandement atténué la douleur de perdre Miller. Et pendant un certain temps, alors même qu’elle annulait des apparitions prévues à la première de SNL et aux Emmy Awards 2018, elle a réussi à se protéger de cette dure réalité en se concentrant sur le bonheur de leur union. « Depuis la mort de Mac, elle évite le processus de deuil et essaie de se tenir très occupée « , explique l’initiée. « Pete était une grande distraction pour elle, ce qu’elle aimait, mais la réalité s’est effondrée. »

Comme dans la réalité qu’elle ne pouvait pas continuer à pleurer la finalité d’une relation tout en chargeant à pleine vitesse avec une autre. « Elle s’est débattue émotionnellement et ne se trouve pas dans une situation où elle devrait planifier un mariage « , a déclaré une source à E ! au sujet de sa décision de rappeler ses fiançailles et de lui remettre sa bague personnalisée de 100 000 $. « Elle a dû prendre du recul et respirer une minute. Elle a été complètement dépassée et veut ralentir. Elle se sentait comme si elle ne voyait même pas bien et qu’elle était trop stressée et épuisée. »

Bien que Davidson, 24 ans, ait été d’un grand soutien dans les moments difficiles de sa fiancée, continuant à la féliciter et à s’émerveiller de sa bonne fortune, elle savait qu’elle devait simplement se débrouiller seule. « Ariana Grande ne s’est pas donné assez de temps pour le processus de deuil et de guérison, et elle a l’impression que ses émotions sont incontrôlables « , a expliqué le premier initié. « Elle se bat contre ses sentiments et sait qu’elle doit prendre du temps pour elle en ce moment. »

Davidson a géré la rupture à sa façon, annulant les représentations prévues et, lorsque ce n’était pas possible, se fiant à son auto-dérision habituelle pour le faire passer. Il a passé une bonne partie d’une émission de charité du 20 octobre à L.A. à plaisanter sur la douleur que ce sera d’enlever ses tatouages d’inspiration Grande. La chanteuse, quant à elle, retrouve son premier amour.

Quelques jours à peine après l’annonce de leur séparation, le vétérinaire de Broadway est monté sur scène pour interpréter « The Wizard and I » de Wicked à l’occasion de l’hommage spécial de NBC, A Very Wicked Halloween : Célébrons 15 ans à Broadway.

Cela a failli ne pas se produire, avoue-t-elle aux fans, le coup de foudre de ces dernières semaines s’avérant presque trop dur à gérer pour elle. Mais interpréter ces chansons aux côtés de la distribution originale de l’une de ses émissions préférées de tous les temps ? Elle a fait ce qu’il fallait pour y arriver. « Je n’arrive pas à croire que j’ai failli laisser mon anxiété gâcher ça pour moi aujourd’hui ! » a-t-elle raconté dans une histoire d’Instagram.

« Pas aujourd’hui Satan ! Ni demain, ni le lendemain, ni le lendemain, plus jamais tu ne pourras sucer mon grand D vert. Finna chanter mon cœur et être un grand vaisseau ambulant d’amour. »

Naturellement, elle l’a tué.

« C’est un moment que je vais avoir l’occasion de la regarder vivre, un moment qu’elle recherchait depuis longtemps et dont je savais depuis longtemps qu’il allait se produire « , a déclaré Kristin Chenoweth (Glinda la bonne sorcière de Broadway) à E ! de la nouvelle de voir Grande réaliser son rêve.

Donc, bien sûr, la pop star n’allait pas laisser sa douleur et son anxiété l’empêcher de donner le meilleur d’elle-même. « C’est une vraie professionnelle, s’exclame Chenoweth, elle prend son travail très au sérieux. »