Découvrez le secret derrière le collier que Meghan Markle ne peut s’empêcher de porter.

Meghan Markle a porté un nouveau collier magnifique ces derniers jours. D’une robe de travail blanche de Karen Gee à une cape bleue Safiyaa, Meghan Markle a porté de belles tenues pendant sa tournée royale et celle du prince Harry.

Meghan a porté de très belles tenues pendant la tournée et nous avons aussi repéré un nouveau bijou. La duchesse de 37 ans a porté un collier d’onyx et de diamants d’une valeur de 295 livres sterling lors d’un certain nombre d’événements au cours de la semaine dernière, y compris un voyage à Fraser Island et une visite à une famille paysanne locale à Dubbo.

Le modèle en or rose neuf carats de Pascale Monvoisin est orné d’un pendentif en coquillage taillé dans 0,53 carats d’onyx avec un minuscule diamant de 0,01 carat.

Meghan a fait équipe avec le collier avec plusieurs tenues et il semble certainement être un favori dans sa collection de bijoux.

Mais y a-t-il une raison importante pour laquelle Meg porte la pierre ? L’onyx est une pierre semi-précieuse et porter de l’onyx noir a une signification très particulière.

Selon Judy Hall, auteure de The Crystal Bible, l’onyx noir est une pierre puissante qui aide à gérer le stress émotionnel et physique.

« Pierre de protection puissante, l’onyx noir absorbe et transforme l’énergie négative et aide à prévenir le drainage de l’énergie personnelle « , explique Judy.

« L’onyx noir favorise le développement de la force et de l’endurance émotionnelle et physique, surtout lorsqu’un soutien est nécessaire en période de stress… L’onyx noir favorise la prise de décisions éclairées. »

Judy explique aussi que la pierre peut être utile pour « guérir de vieilles blessures ou des problèmes de vie passée » et qu’elle est « merveilleuse pour méditer et rêver ».

Par le passé, Meghan Markle a révélé qu’elle adore la médiation et l’explication : « Les jours où je n’arrive pas à mon tapis[de yoga], je prends toujours le temps de méditer.

« J’étais sceptique pendant des années, mais ça fait vraiment des miracles ! »

Bien que le collier soit malheureusement épuisé, on dit qu’il revient en stock.

Plus tôt aujourd’hui, Meghan Markle a également été repérée portant une magnifique paire de boucles d’oreilles en diamants qui appartiendraient à la Reine.