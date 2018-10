Karine Ferri : Rien ne va plus avec Yoann Gourcuff

Très prise par l’animation de « Danse avec les stars » et d’autres projets à la télé, Karine Ferri doit parvenir à jongler entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu…. Explications.

Recruté par le club de football de Dijon, Yoann Gourcuff a été contraint de quitter la Bretagne, où il habitait avec sa compagne Karine Ferri et ses deux enfants. L’animatrice de TF1 avait dans un premier temps suivi son homme. Mais selon France Dimanche, la jolie brune aurait décidé de faire marche arrière.

Très peu emballée par la ville de Dijon et sa nouvelle vie dans l’est de la France, la belle Karine Ferri aurait bien vite refait ses valises. Elle n’aurait pas réussi à y trouver la villa de ses rêves « avec piscine proche du centre-ville ». Ainsi, quand elle n’est pas à Paris pour des tournages la jeune femme se ressource à nouveau à Rennes, auprès de ses deux enfants. Mais loin de Yoann Gourcuff…

Du coup, selon nos confrères, le couple « ne parvient à se retrouver que lors de rares week-ends en Bretagne ». Bien que « dévastée » par cette situation, la jeune maman est catégorique : elle ne veut plus remettre les pieds en Côte d’Or. Et ce même si la séparation d’avec son homme est « douloureuse » pour elle. Ce dernier séjourne seul à l’hôtel et retrouve sa petite famille dès qu’il le peut.