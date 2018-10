Kendall Jenner s’est attiré les foudres des internautes! On vous révèle tout de suite pourquoi.

Kendall Jenner qui s’affichait récemment presque nue sur Instagram est clairement LA star du mannequinat actuellement. Et pour cause, la petite sœur de Kim Kardashian a obtenu la première place l’an dernier au classement des mannequins les mieux payés au monde.

Celle-ci a ainsi détrôné la tenante du titre depuis plusieurs années : Gisele Bündchen. Kendall Jenner est donc absolument partout : dans toutes les Une de magazines, sur les podiums du monde entier… Seulement voilà, son dernier shooting pour Vogue n’a clairement pas fait l’unanimité !

La jolie brune a décidé pour cette séance photo de se faire une coupe de cheveux style afro. Pour de nombreuses personnes, il s’agit là très clairement d’appropriation culturelle. Les internautes ne comprennent également pas pourquoi le magazine n’a tout bonnement pas fait appel à des mannequins noires pour illustrer ce type de beauté.

Face à la polémique, les responsables du magazine Vogue ont répondu :

Le cliché se veut être une interprétation moderne de l’esthétique des coiffures romantiques de l’époque édouardienne, en lien avec l’esprit de la marque Brock Collection et le style capillaire imposant et taquin en vogue dans les années 60 et 70. Nous nous excusons si ce qui en est ressorti a été perçu de manière différente.

Kendall Jenner, quant à elle, n’a pas répondu à la polémique…