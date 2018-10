Khloe Kardashian : Comment le nom de True Thompson s’est totalement

Les Kardashian-Jenners ont vécu toutes les phases de la maternité lors de la toute nouvelle édition de dimanche de Keeping Up With the Kardashians. Pour commencer, Khloe Kardashian a réuni tous ses proches pour une fête épique.

En fait, c’est lors de cette célébration que Khloé et Tristan Thompson ont obtenu la suggestion gagnante pour le nom de leur petit. Lors de la fête du bébé, les futurs parents ont demandé à leurs invités d’écrire leurs suggestions de noms sur un mur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de noms écrits, la grand-mère de Khloe, MJ, a laissé tomber le surnom qui lui était propre.

« Grand-mère, tu veux m’aider à choisir un nom ? » Kim Kardashian a demandé à la mère de Kris Jenner. « Vrai, ton grand-père ? »

« Ton grand-père, » note MJ. « T-R-U-U-E. »

Tout le monde était certainement excité de célébrer la grossesse de Khloé, en particulier Kris.

« De tous mes enfants, je me suis inquiété une seconde pour savoir si Khloé allait avoir un bébé ou non « , a dit la maman en pleurant. « C’est une bénédiction incroyable. Nous sommes plus qu’excités et ravis d’accueillir mon neuvième petit-enfant, ça fait beaucoup de monde. »

La rencontre signifiait encore plus pour l’animatrice de Revenge Body alors qu’elle s’apprêtait à partir pour Cleveland, où elle prévoyait donner naissance à son bébé. Dans l’espoir de divertir Khloé pendant son séjour à Cleveland, Scott Disick s’est envolé pour une visite avec la vétéran de la télé réalité enceinte.

« Pendant longtemps, j’ai toujours voulu aller à Cleveland pour voir où Khloé habite « , plaisantait l’ex de Kourtney Kardashian. « Mais je ne savais pas s’il y avait quelque chose à faire là-bas. »

Au cours de la visite, les deux hommes ont fait revivre leur podcast intitulé Le Seigneur et sa Dame. Malheureusement, les bouffonneries de Scott se sont retrouvées sous la peau de Khloé, car elle se préoccupait davantage de se préparer à la maternité. Au milieu d’une importante leçon de RCR, Khloé a accusé Scott d’être « drainant ».

« J’aime Scott et j’adore traîner avec lui, mais je veux vraiment apprendre à donner une RCR à un bébé « , a partagé Khloe plus tard. « Il l’envoie pour le podcast, probablement plus que d’habitude, mais c’est f–king ennuyeux en ce moment. »