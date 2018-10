Laeticia Hallyday : La jolie blonde a du mal à écouter une chanson de Johnny

Il semblerait que Laeticia Hallyday ait beaucoup de mal à écouter l’une des chansons de Johnny… Plus d’explications par ici.

C’est LE succès de l’année : l’album posthume de Johnny Hallyday intitulé « Mon pays c’est l’amour » a explosé le record de ventes ! Eh oui, les fans du rockeur ont été au rendez-vous. En seulement 7 jours, l’album s’est écoulé à plus de 780 000 exemplaires. Un opus qui semble rendre très fière Laeticia Hallyday.

Actuellement en pleine tournée médiatique pour promouvoir l’album du rockeur, la belle blonde évoque avec amour et passion les chansons interprétées par Johnny. Et parmi toutes ces chansons, il y en a une qui a une résonance très particulière…

« Pardonne moi », la piste numéro 4 de l’album est très difficile à écouter pour Laeticia Hallyday qui se faisait récemment clasher par Patrick Sébastien . Dans ce titre, le rockeur demande à son épouse de lui pardonner pour ses nombreuses infidélités. Des infidélités qui ont beaucoup affecté la mère de Jade et Joy… Pas étonnant donc, que cette chanson soit difficile à entendre aujourd’hui.

Interrogée par le magazine Paris Match, Laeticia s’est confiée un peu plus au sujet de ces trahisons :

« C’est la plus belle déclaration d’amour. Le pardon, c’est l’histoire de notre vie. Johnny avait du mal à pardonner. Quand on s’est rencontrés, il y a 23 ans, nous étions deux âmes cabossées par la vie. Nos cœurs étaient liés par certaines failles. Ensemble, nous avons appris à panser ces blessures. J’ai vécu mille vies avec lui. Nous avons passé des grands moments de bonheur, mais de grandes peines aussi. J’ai traversé les épreuves, les doutes, les trahisons. Mais nous avons réussi la plus belle chose, qu’il n’avait jamais réussie avant: construire une famille. »