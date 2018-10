Laura Smet : Enfin un heureux événement pour ce mois novembre !

Voilà cinq ans que Laura Smet file le parfait amour avec son compagnon, Raphaël. D’ailleurs, les tourtereaux seraient sur le point de franchir une grande étape dans leur vie de couple !

Depuis plus de cinq ans, Laura Smet peut compter sur le soutien et l’amour de son homme. Avec Raphaël, la fille de Johnny Hallyday a appris à être plus sereine.



« C’est un roc qui l’équilibre et lui pardonne aisément son caractère parfois emporté ».

Confie un proche à Voici.

Très amoureux l’un de l’autre, ces deux-là seraient donc sur le point de se dire « oui » ! En effet, d’après nos confrères, Raphaël aurait fini par demander la main de sa belle.

Depuis, « les fiancés préparent l’événement dans le plus grand secret ».

Laura Smet serait très impatiente de devenir l’épouse de son homme. Et elle n’aurait plus que quelques jours à patienter puisque d’après les informations, le mariage est prévu pour ce mois de novembre. Mais les tourtereaux n’ont pas envie d’une grande fête : seuls quelques très proches auraient été conviés.

« Raphaël voulait une cérémonie à l’église mais Laura l’a convaincu de s’en tenir à la mairie. »

Raconte un proche qui explique d’ailleurs ce choix.

« Pour elle, ce serait trop douloureux de devoir s’avancer vers l’autel sans son papa à son bras… »

Et après le mariage, le bébé ? Laura Smet ne cache pas son désir d’enfants. Reste à convaincre Raphaël, déjà papa d’un pré-adolescent. Ce dernier est d’ailleurs « ravi » de cette union qui s’annonce puisqu’il « adore » sa belle-mère.