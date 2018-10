Mort de Johnny Hallyday : Patrick Bruel brise le silence et fait des confidences sur le rockeur

Patrick Bruel était invité sur le plateau de France 2 ce dimanche 28 octobre pour évoquer son dernier album baptisé Ce soir on sort. Le chanteur en a profité pour faire des confidences émues sur le départ de son ami Johnny Hallyday décédé en décembre dernier. Après une longue absence, Patrick Bruel fait son retour musical avec un nouvel album baptisé Ce soir on sort.

Celui qui avait un temps déserté les studios d’enregistrement pour se consacrer à sa carrière d’acteur, s’est confié avec pudeur sur ce nouvel opus à Laurent Delahousse dans l’émission 20h30 le dimanche ce 28 octobre. Le chanteur de 59 ans en a également profité pour revenir sur les grands moments qui ont jalonné sa carrière et sur ses liens qui l’unissaient à Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier d’un cancer du poumon à l’âge de 74 ans.

« C’était un magnifique parcours avec Johnny depuis notre première rencontre jusqu’à notre dernier déjeuner. J’habitais Los Angeles depuis deux ans maintenant dans un quartier très proche du sien. On s’est donc évidemment beaucoup plus vus. C’était quelqu’un de très fort, de très étonnant », a confié Patrick Bruel avant d’ajouter avec beaucoup d’émotions dans la voix. « Plus on était en tête à tête » et de marquer une pause profondément troublée.

Patrick Bruel s’est remémoré par la suite cette main tendue extraordinaire en 1998, lorsque le rockeur l’avait invité au Stade de France et de préciser : « il a fait beaucoup et il a été là plein de fois. On a vécu des moments forts, des moments drôles, des moments émouvants. Il y avait une complicité. »