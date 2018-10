(Photos) La famille dévastée du propriétaire de Leicester City s’effondre en larmes dépose une couronne

La famille dévastée du propriétaire de Leicester City s’effondre en larmes alors qu’ils déposent une couronne à l’extérieur du stade où il a été tué dans un accident d’hélicoptère aux côtés de la reine de beauté thaïlandaise et trois autres.

Aimon, l’épouse de Vichai Srivaddhanaprabha et son héritier Aiyawatt ont fait partie des personnes en deuil qui se sont envolées de Thaïlande vers les Midlands pour déposer une couronne devant le King Power Stadium (en haut à droite).

La mère et le fils étaient en larmes alors qu’ils se tenaient debout parmi les fleurs, les maillots de football et les foulards laissés par des milliers de supporters dans un sanctuaire en pleine croissance pour le magnat du duty free qui est mort il y a 48 heures (photo principale).

Prince William a dirigé les hommages au propriétaire milliardaire de Leicester City et a déclaré qu’il se sentait « chanceux » de l’avoir connu et estime que la victoire de son équipe en Premier League en 2016 « capturé l’imagination du monde ». Il a déclaré : » C’était un homme d’affaires aux valeurs fortes, dévoué à sa famille et qui soutenait un certain nombre de causes caritatives importantes. Il a fait une si grande contribution au football ».

Le milliardaire (en haut à gauche) a péri avec son assistante Kaveporn Punpare et Nursara Suknamai (en bas à droite), une reine de beauté thaïlandaise devenue PA. Le héros pilote de l’hélicoptère AW169 AgustaWestland, Eric Swaffer, et sa copilote Izabela Lechowicz (en bas à droite), sont également morts, mais ont potentiellement sauvé des centaines de vies en s’écrasant devant les foules de fans qui ont vu Leicester jouer West Ham.

Gary Lineker, le plus grand joueur du club, a lui aussi rendu hommage aujourd’hui en déclarant : « Il a contribué à la victoire la plus magique et la plus miraculeuse de l’histoire du football. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez fait pour notre club de football.