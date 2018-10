UNACCEPTABLE ! Découvrez pourquoi les Fans de Rita Ora sont furieux contre leur idole

Les fans ont été laissés furieux lorsque Rita Ora a évité les danseurs professionnels du spectacle en faveur de ses propres danseurs pendant le spectacle des résultats de cette soirée.

Cette semaine, la chanteuse était l’invitée d’honneur de Let You Love Me sur la piste de danse pour une interprétation époustouflante de sa nouvelle chanson Let You Love Me.

Cependant, les téléspectateurs étaient plus concentrés sur la mise en scène que sur la chanson – Rita, qui a fait un énorme changement dans l’organisation habituelle du spectacle.

Traditionnellement, les professionnels du spectacle de danse BBC One exécutent une routine spéciale pendant que l’artiste invité chante. Pas plus tard que la semaine dernière, Karen Clifton et Johannes Radebe ont exécuté une danse contemporaine pour le nouveau single Loyal de Paloma Faith.

Cependant, Rita Ora a choisi d’abandonner cette tradition en faveur de ses propres danseurs, et le mouvement n’a pas impressionné les téléspectateurs à la maison.

Un fan en colère sur Twitter : « Rita a-t-elle commis le péché capital d’amener ses propres danseurs ? »

Une autre a ajouté : « Vraiment ennuyée que Rita Ora ait utilisé ses propres danseurs dans Strictly ce soir.

« J’ai hâte de voir les pros danser sur les chants des grandes stars chaque semaine, et ils le font toujours, même les très grands noms. Qu’est-ce qui rend Rita si précieuse ? »

Un troisième bain de sang : « Pourquoi Rita Ora a-t-elle ses propres danseuses ? Les Strictly pros ne sont pas assez bien pour elle ? »