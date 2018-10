Brigitte Macron : De sa prétendue dispute avec son époux. Rebelote !

De la prétendue dispute de Brigitte Macron et son époux Emmanuel Macron, le magazine ‘Spécial People’ y revient aussi. Ce magazine s’intéresse à la vie privée du couple présidentiel et relaie la rumeur d’une dispute, dont avait déjà fait cas ‘France Dimanche’.

Un officier qui serait chargé de la sécurité du président de la république aurait été témoin de la rage que la première dame aurait laissé exploser à la face de l’homme qui partage sa vie durant près de 20 ans. Plusieurs autres employés auraient entendu ce clash.

» Les hommes de la garde rapprochée du couple ont pu l’entendre lâcher ‘il faut arrêter tes conneries maintenant’. »

Mais cette rumeur n’avait pas tardé à être démentie par un proche du président de la République. « Improbable qu’un des membres du GSPR ait pu être présent devant la porte du président Macron », indique une source qui a ses entrées au Palais.

« Brigitte Macron ne serait pas non plus du genre à hausser la voix. Son tempérament naturel n’est pas irascible. Et si elle sait parler cash, élever la voix ou s’énerver ne font pas du tout de son ADN. Pour convaincre son mari, ce sont ses mots qui trouvent leur voie vers lui et non les décibels », rapporte un proche.