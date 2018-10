Justin Bieber : Son secret pour passer plus de temps avec sa nouvelle femme Hailey Baldwin.

Il s’avère que Justin Bieber, le jeune marié, est très sympathique et, tout comme vous, préfère regarder des films plutôt que d’aller travailler (en plus, il est trop occupé à se lier d’amitié avec des chiens en poussette et à manger des burritos de côté pour enregistrer une nouvelle musique pour le moment de toute façon).

Les gens rapportent que JB a réduit son travail afin de passer du temps avec sa nouvelle femme Hailey Baldwin. Selon une source, Justin « ne semble pas encore prêt à enregistrer de la nouvelle musique et continue de dire qu’il veut juste traîner avec Hailey… Justin aime juste traîner, regarder des films et se détendre. »



La valeur nette de Justin se situerait autour de 265 millions de dollars US (206 millions de livres sterling), il n’a donc manifestement pas besoin de travailler s’il ne le veut pas (et ce n’est pas comme si nous étions jaloux de cela !!!!), mais ce n’est pas l’argent qui motive cette pause.

« Il est en déplacement depuis longtemps et il profite d’une saison de vie décontractée « , ajoute la source. « Il passe du bon temps avec la femme qu’il aime, et ne veut pas que quoi que ce soit s’y oppose. Il reprendra bientôt le travail. »

Et connaissant Justin et Hailey, ce temps libre sera rempli de PDA, et j’espère que Justin jouera de la musique dans la rue quand il s’ennuiera.