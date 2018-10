Katie Price  » pourrait se retrouver sans abri « . On vous en dit plus

Katie Price pourrait perdre son manoir du West Sussex de 2 millions de livres sterling et tout son contenu si elle était déclarée en faillite lors d’une audience devant le tribunal mardi matin.

L’étoile de 40 ans, dont la valeur était estimée à 45 millions de livres sterling, doit comparaître en justice pour une facture d’impôts impayée, pour laquelle elle a eu trois mois pour trouver un moyen de rembourser ses dettes.

Au cours des trois derniers mois, elle a eu la date limite pour présenter un accord volontaire individuel (AVI), qui détaillerait comment elle proposait de rembourser l’impôt qu’elle devait.

Cependant, si l’accord est rejeté par ses créanciers, elle pourrait perdre sa maison et tous ses biens.

Carly Schiff, associée principale et Stewart Perry, associé du cabinet d’avocats Fieldfisher, ont dit à Mirror Online : » Si les conditions de l’ACI ne sont pas acceptées par la majorité requise des créanciers (75 pour cent), l’ordonnance de faillite sera probablement rendue « .

Dans ce dernier cas, le compte bancaire de Katie serait immédiatement gelé et un fiduciaire serait nommé pour examiner ses actifs afin de voir ce qui pourrait être vendu dans le but de réunir des fonds pour compenser ses dettes.

La vedette de la télévision pourrait être épargnée dans sa maison de campagne si elle n’était pas en situation d’équité négative, alors que le Service de l’insolvabilité du gouvernement déclare que ceux qui ont des enfants vivant avec eux peuvent faire appel pour un délai de 12 mois car ils font d’autres plans.

À l’heure actuelle, on croit que le fils aîné de Katie, Harvey, âgé de 16 ans, vit avec elle. Cependant, Princesse, 11 ans, et Junior, 13 ans, vivent avec leur père Peter Andre, et leurs frères et sœurs Jett, 5 ans, et Bunny, 4 ans, sont avec leur père Kieran Hayler.

Si Katie Price est déclarée en faillite, certains de ses biens seront protégés, comme les articles ménagers comme les vêtements et les meubles. Toutefois, si les actifs ont une valeur élevée, le débiteur pourrait être contraint de les vendre en échange d’une alternative moins coûteuse.

Malgré ses malheurs, Katie aura le droit de garder une partie de ses gains pour vivre, même si c’est une infraction criminelle pour quiconque devient insolvable que de tenter d’obtenir plus de 500 £ en crédit.