Laurence Boccolini : Triste nouvelle pour l’animatrice qui doit « accueillir le chagrin de sa fille »

Laurence Boccolini a posté un tendre message sur Instagram ce 29 octobre, destiné au compagnon d’une vie qui s’en est allé. Le plus dur a ensuite été de l’annoncer à sa fille Willow, âgée de 5 ans.

C’est le cœur lourd que Laurence Boccolini a annoncé sur Instagram, ce lundi 29 octobre, qu’elle venait de perdre son chat Emilio. Dimanche soir, la petite boule de poils s’est éteinte dans ses bras. Cela faisait 13 ans que l’animal partageait sa vie.

Sous une photo de ses trois chats désormais disparus, la célèbre animatrice a expliqué combien il était difficile de dire au revoir à un petit compagnon.

« Je sais bien qu’il y a tellement plus grave tellement plus important… (ahahhh ces people qui nous saoulent avec leurs animaux). Mais je sais aussi que vous êtes comme moi et que la perte d’un animal vous touche. Emilio 13 ans est parti rejoindre Beyonce et vulcain au paradis des « chats fabuleux » hier soir.. Il a attendu notre retour pour se laisser glisser. C’est une grande tristesse de perdre un compagnon de 13 ans. »

Celle qui est récemment apparue très amincie ne manque pas non plus de remercier le vétérinaire qui a accompagné Emilio dans ses derniers instants.

« Un grand merci à @vetoadom et l’adorable vétérinaire qui m’a accompagnée toute la soirée afin qu’il puisse s’éteindre sans souffrance dans mes bras. Merci pour sa gentillesse, son tact, sa patience et ses mots. »

Enfin, Laurence Boccoloni évoque la difficulté d’annoncer une telle perte à sa petite fille.