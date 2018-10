Le chanteur Renaud opéré d’urgence !

De l’état de santé de Renaud Séchan, il en est question dans le dernier numéro du magazine «’Spécial People ‘ qui l’affirme « opéré d’urgence ».

Le chanteur Renaud est supposé avoir été opéré d’urgence. La nature de l’opération, cependant n’a pas été précisée. L’entourage de l’artiste et notamment son frère David Séchan a cependant tenu à rassurer sur son état. Il affirme avoir pris connaissance quelques semaines après sa cure dans une clinique du sud de la France ou il mettait fin son indiction à l’alcool.

En confidence avec le magazine Public, son frère a par ailleurs révélé qu’il souffrait d’un autre mal lié à sa timidité maladive. Il serait constamment sous pression et craindrait de perdre l’amour de son public.

« 40 ans de vie publique pour un grand timide comme lui, forcément suffisant à l’amour », a commenté le photographe. Même pour se produire dans les petits cafés de théâtre, il était mort de trac », a-t-il indiqué.

Mais après plusieurs années de déboires Renaud verrai enfin le bout du tunnel et fera avant la fin de l’année son grand retour dans les bacs avec un nouvel album pour enfin en collaboration avec son ex gendre.

Renaud Séchan, dit Renaud, né le 11 mai 1952 à Paris, est un auteur-compositeur-interprète français. Avec vingt-trois albums totalisant quasiment vingt millions d’exemplaires vendus, Renaud est l’un des chanteurs les plus populaires en France et l’un des plus connus dans la francophonie.