Nabilla : Elle s’affiche sexy, sublime et sensuelle sur Instagram. Ses fans en émoi !

Nabilla Benattia a offert un cliché simple mais élégant à ses fans sur Instagram qui sont tombés sous le charme bien entendu !

Nabilla Benattia n’a pas besoin de grand-chose pour mettre ses fans en émoi sur Instagram. Elle vient de le prouver avec un nouveau cliché particulièrement réussi.

Ces derniers jours, Nabilla Benattia alterne le chaud et le froid, le sage et le sexy sur sa page Instagram. Son précédent cliché ? Elle apparaissait en petite culotte. Sur le précédent au contraire, l’ancienne star de la télé-réalité jouait les jeunes filles

Elle publie cette fois un autre cliché de son dernier shooting. Bien moins sexy que le précédent mais la jeune femme dévoile un cliché qui dégage une sensualité incroyable.

Simplement vêtue d’une petite chemise, les cheveux qui tombent devant le visage et une petite légende très simple : « Home ». Autant vous dire que les internautes sont sous le charme avec plus de 90.000 j’aime et plus de 200 commentaires. Sélection non exhaustive.

« Nabilla je te trouve rayonnante. Belle journée à toi😉 »

« Ouah belle gosse t mignonne quand tu fait la fille sage »

« j’aime trop trop cette Coupe! Tu es prêtes?! 😍💜 »

« J’adore te voir avec les cheveux courts ! Tu parais encore plus naturelle 😍 »