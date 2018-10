Nicki Minaj donne encore plus de détails sur cette bagarre avec Cardi B

2018 a été une année de folie ! Tu te souviens que Nicki Minaj et Cardi B se sont disputés récemment ? Bien sûr que tu l’as fait parce que c’était dingue. Cela fait presque deux mois que Cardi a jeté sa chaussure sur Nicki et s’est retrouvée avec une énorme bosse sur la tête, et beaucoup de choses ont été dites depuis lors.

Tout d’abord, Cardi B a dit que Nicki a essayé d’arrêter ses sacs, alors Nicki a conçu un sac à dos avec « Nicki a arrêté mon sac » dessus. Puis Cardi B a dit que les fans de Nicki sont « toujours sur les couilles » et la sœur de Cardi B, Hennessy, a dit que Nicki a divulgué le numéro de téléphone de Cardi B aux comptes des fans. Vous avez tout ça ? Cool, parce que maintenant Nicki a encore plus à dire.

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Queen Radio, Nicki Minaj a commencé par raconter comment son amie Rah Ali aurait frappé Cardi B à la tête si fort et si souvent qu’on aurait eu l’impression qu’on frappait à la porte. Nicki a ajouté, « Rah t’a battu si fort que j’étais en colère contre Rah. »

Nicki Minaj a également dit qu’elle voulait que quelqu’un roule les cassettes et diffuse les images de sécurité du combat pour montrer exactement ce qui s’est passé. Si quelqu’un avait ces cassettes, Nicki (en plaisantant) a dit qu’elle les récompenserait avec 100 000 $.

Abordant le drame du numéro de téléphone, Nicki a dit que ce n’est tout simplement pas vrai et que Hennessy, qui a depuis supprimé son message sur la question, prenait plusieurs libertés avec le récit. Nicki a dit : « Fuite de chiffres ? De quel genre d’oiseau parles-tu, b*tch ? »

Hennessy n’a pas encore répondu à la question de Nicki, mais on peut supposer qu’elle s’en tiendra à son histoire originale, qui va dans ce sens : « Mais tu ne demandes pas pourquoi quelqu’un avec tant d’influence utiliserait son influence pour manipuler ses fans pour répandre tant de négativité et de haine ! »

Pendant le reste de l’émission, Nicki a taquiné une nouvelle chanson et vidéo pour’Dip’ avec Tyga et encore plus de saleté qu’elle a dit qu’elle ne diffuserait pas tout de suite parce que cela pourrait gâcher la relation entre Cardi B et son équipe.