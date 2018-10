(Photo) Hilary Duff donne naissance à une petite fille nommée Banks

Hilary Duff a donné naissance à une magnifique petite fille, nommée Banks Violet Bair, le jeudi 25 octobre chez elle à Los Angeles. C’est le premier bébé de la jeune star et de son petit ami Matthew Koma. Elle a partagé une photo de leur fille sur Instagram, avec la légende : « ce petit bout a complètement volé nos cœurs ! »

La star a gentiment fait allusion aux nouvelles du dimanche en partageant une photo de Koma jouant de la guitare et la sous-titrant « Papa ». Un nouveau papa en effet !

Luca Comrie, le fils d’Hilary Duff, âgé de 6 ans, est maintenant un grand frère, ce qui signifie qu’il vient d’être ajouté à la famille. En plus, Hilary n’aurait pas pu être plus heureuse qu’elle et Matthew aient eu une fille. Lorsqu’elle a annoncé la grossesse sur Instagram, l’ancienne actrice Lizzie McGuire a dit qu’elle et Matthew » ne pouvaient pas être plus excités » parce qu’ils » ont fait une petite princesse à nous ». En fait, c’est comme ça que la famille passait la fête des mères : en organisant une fête de révélation du sexe.

Hilary Duff était impatiente de rencontrer sa « petite princesse » tout au long de sa grossesse et lui a même dit un jour de « se dépêcher » dans une histoire sur Instagram. Aussi enthousiaste qu’elle était de rencontrer la petite fille, Hilary était ouverte à l’idée que la grossesse était « dure comme l’enfer ». Elle a dit dans une photo d’Instagram : « Les seins sont gros, le ventre est gros, le corps est gros. Homme… la grossesse est difficile. »

Elle a ajouté : » Donner de l’amour à toutes les mamans qui le font paraître sans effort… ce voyage est dur comme l’enfer et aussi incroyablement spécial… Les femmes sont si mauvaises que–, c’était juste une note pour me rappeler et rappeler aux autres combien tu es forte et belle ! NOUS EN OBTENONS CELA. »