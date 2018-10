(Photos) Georgia Toffolo respire le glamour d’Hollywood dans une robe plongeante et embellie.

Georgia Toffolo a révélé qu’elle est célibataire et n’a jamais été » vraiment ensemble » avec Jack Maynard. Et elle a présenté une exposition personnelle sensationnelle lors de sa participation aux Pride Of Britain Awards 2018, qui se sont tenus à l’hôtel Grosvenor House, à Londres, lundi soir.

L’étoile Made In Chelsea, 24 ans, exhale le glamour du vieux Hollywood dans une robe d’argent ornée d’une ceinture incrustée de pierres précieuses dorées et de manches semi-transparentes drapées.

Georgia a suinté de glamour dans le numéro étincelant qui a plongé vers le milieu pour offrir un aperçu de son décolleté. La robe a continué à embrasser le reste de son cadre sensationnel alors qu’elle posait une tempête sur le tapis rouge.

La star de la réalité a ajouté à son look d’époque en dessinant ses boucles dans des ondes rétro glamour et glamour, complétant ainsi son joli look maquillé avec du fard à joues. Elle l’a vue après que Georgia ait établi le record en exclusivité pour MailOnline, révélant qu’elle est célibataire et qu’elle n’a jamais été » vraiment ensemble » avec Jack Maynard.

Parlant exclusivement de sa vie amoureuse, Georgia, aussi connue sous le nom de Toff, a dit : » Nous n’avons jamais vraiment été ensemble, nous avons juste eu un rendez-vous. Je pense que sur les médias sociaux, on avait l’air d’être vraiment, vraiment ensemble, alors oui.

« Nous sommes si proches, je l’adore la plupart du temps, mais ce n’est pas, vous savez, dans le sens romantique du terme. Rien n’a changé, il vient encore presque tous les jours, tout va très bien. C’est vraiment bien pour moi de remettre les pendules à l’heure, je suis célibataire et lui aussi. «

La star de la télé-réalité a rencontré Jack dans la série 2017 de I’m A Celebrity avant qu’il ne doive quitter la jungle et qu’elle ne gagne l’émission.

Pourtant, Georgia Toffolo a révélé qu’elle retournera dans la jungle pour la nouvelle série, mais en tant que présentatrice et spectatrice de This Morning.