Scott Disick et Kourtney Kardashian sont partis en vacances ensemble. Tout le monde est si confus.

Préparez-vous à la WTF, car les ex Scott Disick et Kourtney Kardashian viennent de partir en vacances à Bali ensemble et qu’est-ce que cela signifie ?

Bien que l’ancien couple n’ait pas exactement annoncé le fait qu’ils étaient en voyage chez des fans, ils ne l’ont pas caché non plus grâce au fait qu’ils ont tous les deux posté des photos du même endroit – là où FYI, Khloe et Kim Kardashian étaient également en vacances.

A ce stade, vous vous demandez probablement si Sofia Richie a été invitée, et la réponse semble être un NOPE solide. Ce qui a naturellement poussé les fans à s’envoler dans une spirale « Scott et Kourtney sont de retour ensemble » au cours du week-end.

TOUTEFOIS ! Avant que vous aussi, supposez que Scott et Kourtney soient de nouveau ensemble, veuillez noter qu’il a abandonné ce voyage pour se rendre à Singapour, où il a rejoint Sofia.

En gros, il a été très occupé à passer ses vacances avec les différentes femmes de sa vie. Cool.