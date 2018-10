(Vidéo) Emouvant ! La chienne de Johnny Hallyday écoute religieusement l’album posthume de son maitre

Depuis 2016, Johnny Hallyday avait adopté une chienne qu’il avait appelée Cheyenne. Depuis sa disparition, il manque beaucoup à toute sa famille… y compris à cette adorable boule de poils. La preuve en images !

La chienne de Johnny Hallyday possède son propre compte Instagram depuis ce mois de septembre 2018. C’est la petite Joy, 10 ans, qui a décidé de mettre à l’honneur la chienne de son défunt père sur les réseaux sociaux.

Recueillie par les Hallyday en 2016, Cheyenne a rapidement trouvé sa place au sein de leur foyer C’est le rockeur qui l’avait trouvée, égarée, lors de son dernier road trip avec ses amis.

Au détour de photos de l’animal accompagnées de commentaires enfantins, on découvre ce 26 octobre une vidéo on ne peut plus émouvante. Face à un écran d’ordinateur sur lequel défile le clip J’en parlerai au diable, Cheyenne est comme captivée par la voix de son maître disparu.

Sous cette touchante publication, la petite Joy fait parler le chien de la famille et écrit :

« Je n’ai pas de mot. Je suis tellement fière de toi papa. Tu me manques. Je serais toujours dans le désert avec les coyotes si tu ne m’avais pas trouvée. Je suis très reconnaissante. J’espère que tu vas bien là-haut. Je t’aime et je ne t’oublierai jamais. »

De quoi attendrir les internautes.

« »Elle le reconnaît et on sent sa tristesse, les animaux ont des cœurs énormes et fidèles même après que leur maître soit parti, de gros bisous jolie joy »

« Adorable ! Les animaux ont une très grande mémoire et un énorme cœur. Et ça se voit que Cheyenne reconnaît la voix de son maître. Elle est heureuse et triste à la fois. »

Peut-on notamment lire sous la vidéo.

Pour sûr que l’album posthume de Johnny tourne en boucle à Los Angeles, là où vivent Laeticia Hallyday et ses deux filles.