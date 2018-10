Cardi B et Nicki Minaj appellent à une trêve : Regard sur d’autres célébrités célèbres

La querelle entre Cardi B et Nicki Minaj a-t-elle pris fin ? Cela fait presque deux mois que la star de « I Like It » et le rappeur de « Dip » se sont battus à la Harper’s Bazaar Icon party pendant la Fashion Week à New York. Après cet incident, le drame et la tension entre les deux artistes ont continué à s’intensifier.

Lundi, Nicki Minaj est allée sur Queen Radio pour partager plus de détails sur l’altercation de la semaine de la mode, affirmant que l’amour et le hip-hop star Rah Ali était responsable de la grande marque sur la tête de Cardi à la fête, pas la sécurité. Pendant le podcast, Nicki a également nié les affirmations de la sœur de Cardi, Hennessy Carolina, selon lesquelles elle aurait divulgué le numéro de Cardi.

Plus tard le même jour, Cardi B se rendit à l’Instagram pour appeler Nicki dans une série de vidéos cinglantes d’Instagram.

Mais ensuite, Nicki est allée sur Twitter pour apparemment faire une trêve. « Ok les gars, concentrons-nous sur les choses positives seulement à partir de maintenant », a-t-elle tweeté. « Nous sommes tous si bénis. Je sais que c’est amusant et amusant pour beaucoup de gens, mais je ne parlerai plus de ces bêtises. Merci pour votre soutien et vos encouragements année après année. Je t’aime. »

Après avoir vu le tweet, Cardi s’est rendu à Instagram pour partager le message et accepter la trêve, en écrivant, « @Nickiminaj d’accord alors ! Gardons le positif et continuons à le pousser ! »

Maintenant que cette querelle touche à sa fin, jetons un coup d’œil sur certaines des querelles de célébrités les plus célèbres de tous les temps !