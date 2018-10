C’est officiel : Victoria Beckham est la femme la plus à la mode. On vous explique

Victoria Beckham recevra le prix Fashion Icon Award au salon 2018 E ! Prix du public. OK, il y a beaucoup de femmes élégantes dans le monde, mais Victoria Beckham a prouvé année après année qu’elle est emblématique, à la mode et oh si chic, c’est pourquoi elle est la récipiendaire du tout premier Fashion Icon Award au prochain 2018 E ! Les People’s Choice Awards.

Mardi, E ! a annoncé que la créatrice de 44 ans et directrice créative Victoria Beckham serait la lauréate du Fashion Icon Award lors de leur premier spectacle en direct des People’s Choice Awards le week-end prochain le 11 novembre.

« Je me sens si honorée de recevoir le premier prix de l’icône de la mode à l’occasion des E ! People’s Choice Awards. Cette année, je célèbre les 10 ans de ma marque, et c’est une merveilleuse façon de marquer cette décennie « , a déclaré Victoria Beckham dans un communiqué de presse. « Je suis si reconnaissante d’être la première récipiendaire. J’aime ce que je fais et j’aime qu’on m’ait donné l’occasion d’habiliter les femmes grâce à mes collections. Le 11 novembre sera un moment très spécial pour moi. »

En commençant par sa phase « petite robe Gucci » en tant que membre des Spice Girls, et en évoluant vers un magnat de la mode au cours de la dernière décennie, Victoria Beckham a prouvé à maintes reprises qu’elle est digne de cet honneur.

Le succès de Victoria Beckham en tant que styliste, directrice créative et son influence continue en tant qu’icône du style font d’elle le choix parfait pour le Fashion Icon Award de cette année.

« Victoria Beckham est une femme d’affaires puissante, une créatrice de mode et une véritable source d’inspiration et de voix pour les femmes d’aujourd’hui « , a déclaré Jen Neal, productrice exécutive de Live Events et vice-présidente exécutive du marketing chez E ! « Célébrant son 10e anniversaire, sa marque est culturellement influente à travers le monde et nous ne pourrions imaginer quelqu’un de mieux placé pour recevoir le premier E ! People’s Choice Awards’ Fashion Icon Award.

Si nous sommes honnêtes, nous n’en avons jamais assez des ensembles et des designs élégants, modernes et sophistiqués de Beckham, alors oui, nous sommes si excités de la célébrer à l’exposition de cette année.

En 2008, la créatrice britannique a lancé sa première collection et les fans l’adorent depuis. En septembre 2018, elle a honoré ses 10 ans de succès en tant que créatrice avec la collection en édition limitée 10 ans d’existence, et encore une fois ses fans sont ravis de cette collection.

Les 10 ans d’expérience de Victoria Beckham dans l’industrie se sont accumulés en quatre lignes (400 magasins dans 50 comtés différents), toutes créées dans son studio londonien, deux magasins de détail autonomes, le magasin phare au 36 Dover Street à Londres et des collaborations passées avec Target, Esteé Lauder et plus récemment, Reebok.

Au cours de la dernière décennie, elle a également fait l’acquisition d’un grand nombre de célébrités comme Eva Longoria, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Selena Gomez, Gal Gadot et même Meghan Markle, la duchesse de Sussex.

En plus de lancer sa collection 10 ans cet automne, l’ancienne chanteuse a présenté sa collection Victoria Beckham Spring/Summer 2019 à la London Fashion Week pour la première fois dans l’histoire de sa marque.

Elle expose à la New York Fashion Week depuis des années, mais 2018 a marqué son premier défilé de défilés au Royaume-Uni et tout s’est déroulé sans accroc.