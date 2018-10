Kanye West renonce à la politique au milieu de positions controversées : « J’ai été utilisé »

Kanye West adopte une nouvelle position sur la politique. Fin septembre et début octobre, le rappeur a reçu des critiques de la part d’autres célébrités à propos de son point de vue ouvertement pro-Donald Trump. M. West a fait l’éloge du président Trump après avoir enregistré le premier épisode de la saison de Saturday Night Live et porté un chapeau Make America Great Again dans tout New York. Le 11 octobre, M. West s’est rendu à la Maison-Blanche et a dit au président qu’il avait » sauvé la Terre « . Sauvé la planète. »

Aujourd’hui, le designer Yeezy prend du recul par rapport à la critique politique et se concentre plutôt sur lui-même. « Mes yeux sont maintenant grands ouverts et je me rends compte que j’ai l’habitude de diffuser des messages auxquels je ne crois pas « , a-t-il annoncé sur Twitter. « Je me distancie de la politique et je me concentre complètement sur la créativité !!!!! »

Dans un autre tweet, le rappeur « Stronger » a félicité sa famille et ses fans pour leur soutien inconditionnel. « J’aimerais remercier ma famille, mes proches et ma communauté d’avoir soutenu mes croyances RÉELLES et ma vision d’un monde meilleur « , a-t-il écrit.

Dans un troisième tweet, Kanye West a donné un avant-goût de ses opinions politiques personnelles. Il a dit : « Je suis en faveur de la création d’emplois et de possibilités pour les personnes qui en ont le plus besoin, je suis en faveur d’une réforme des prisons, je suis en faveur de lois sensées sur les armes à feu qui rendront notre monde plus sûr ».

Lorsque les caméras ont cessé de tourner après SNL, West a prononcé un long discours qui n’a reçu que des applaudissements minimes et de nombreux encouragements de la part de l’auditoire. « Ils m’intimident dans les coulisses et me disent : « Ne sors pas avec ce chapeau. Ils m’intimident dans les coulisses « , dit-il au sujet des membres de la distribution et de son chapeau MAGA.

Il a ensuite comparé le chapeau à une « cape Superman » parce que « ça veut dire que tu ne peux pas me dire quoi faire. »

Dans un tweet du 30 septembre, au lendemain de sa prestation à la BN, West a suggéré d’abolir le 13e amendement, qui mettait fin à l’esclavage.

Le 1er octobre, Kanye West s’est arrêté à TMZ pour une conversation avec Harvey Levin et les deux hommes ont discuté de tout, de la politique à la musique en passant par la santé mentale. L’artiste de College Dropout a également clarifié son commentaire « abolir ». « Abolir n’était pas la bonne langue. Je me suis mal exprimé en disant abolir. Modifier est le bon langage « , a-t-il dit.

Peu de temps après l’apparition de TMZ, West a supprimé ses comptes de médias sociaux pendant un peu moins de deux semaines. La pause Twitter s’est terminée lorsqu’il est retourné sur la plate-forme pour télécharger des vidéos sur le contrôle de l’esprit. « J’ai l’impression que lorsque les gens essaient de me dire quoi faire, ils me touchent le cerveau « , dit-il dans sa vidéo de près de 10 minutes. « Si quelqu’un essaie de me dire ce que je peux faire, ce que je peux porter, j’ai l’impression qu’il touche mon cerveau. »

Il a également dit dans la vidéo : « Imaginez que quelqu’un vous ouvre le crâne et vous touche le cerveau. Imagine à quel point ça te ferait mal. C’est ce que ça fait quand quelqu’un me dit ce que je peux ou ne peux pas faire. »

Le rappeur a parlé du sujet lors d’une visite en Ouganda, où il était censé finir son nouvel album Yanhdi. Il devait initialement le sortir le soir du Saturday Night Live, mais il a révélé plus tard que l’album n’était pas terminé.