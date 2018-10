Kylie Jenner et Travis Scott pourraient être prêts pour le mariage pour. On vous en dit plus.

Kylie Jenner n’est pas la première personne à affirmer qu’elle marche au rythme de son propre tambour. Sauf que quand le magnat de la beauté s’abonne à un nouveau rythme, elle est susceptible de convertir plusieurs millions de fans en cours de route, ses fans prétendant soudain qu’ils n’ont jamais vraiment aimé cette cadence staid que tout le monde écoutait de toute façon.

C’est-à-dire que les choses s’arrangent pour le multimillionnaire de 21 ans. Prenez le temps qu’elle a rencontré Travis Scott, un ami de longue date de sa famille, au Coachella Valley Music and Arts Festival en 2017. Elle avait toujours supposé que le rappeur nommé aux Grammy ne l’aimait pas vraiment, elle l’a récemment admise à GQ, parce qu’ils n’avaient jamais échangé plus que quelques mots pendant toutes ces années où il avait été membre de la famille G.O.O.O.D. Music du beau-frère Kanye West. Mais dans le dessert californien, il y avait quelque chose.

« Il m’a dit : « Je repars en tournée, qu’est-ce qu’on veut faire ? » Parce qu’on s’aimait bien, elle m’a parlé de leur soudaine étincelle. « Et j’étais genre, « Je suppose que je viens avec toi. » Elle s’est ensuite retrouvée à monter à bord de son bus de tournée, s’engageant pour un deuxième rendez-vous à Wallingford, Connecticut, un troisième à New York, un quatrième à Pittsburgh, et ainsi de suite. « Nous sommes partis au coucher du soleil. »

Depuis un an et demi, le soleil ne s’est pas couché sur eux. Une relation qui a commencé sur un coup de tête ne s’est renforcée que lorsqu’ils ont sillonné le pays dans des endroits confinés. « Nous allions dans ces villes au hasard. Nous n’avons pas pu être ce que nous étions vraiment », explique-t-elle en retirant leur duo de la grille. « Si on était à L.A., j’aurais l’impression que ça aurait été différent. Tout est arrivé pour une raison. On ne sortait pas en tant que « Kylie et Trav ». On serait à Cleveland, à marcher dans la rue pendant des heures. Nous allions nous promener, et personne ne nous dérangeait. »

Ce sentiment de liberté n’a pas changé, même lorsqu’ils ont fait face à leur premier grand obstacle relationnel. Apprendre qu’on ne s’attend qu’à quelques semaines d’un rendez-vous avec quelqu’un est en tête de la liste non écrite des » défis qui peuvent briser un couple « , mais Kylie semble tout simplement haussée les épaules devant les nouvelles. C’était quelque chose qu’elle avait toujours voulu, alors pourquoi ne serait-ce pas le moment idéal ? Et si elle allait avoir un bébé, elle le faisait à sa façon. « Ma famille sait que je fais tout ce que je vais faire, » dit-elle à GQ de son mode opératoire par défaut. « J’ai été comme ça toute ma vie. »

Gérer la grossesse à la manière de Kylie, c’était ignorer les détesteurs et se cacher, laisser son Instagram tourner au ralenti alors même que les rumeurs de sa grossesse s’enflamment sur l’Internet.

Ce n’est qu’après l’arrivée de Stormi Webster, en février, qu’elle a appris qu’elle avait eu un bébé et que Scott, 26 ans, était un père actuel. De plus, la grossesse avait permis d’accomplir ce qui semblait impossible : elle avait rendu le jeune couple inexpérimenté, à un moment donné, plus fort que jamais, à quelque 1 500 milles l’un de l’autre. Aujourd’hui, ils appellent Scott’s Houston pad, son manoir de Los Angeles et Kylie’s Calabasas – » Nous ne ratons jamais une nuit ensemble « , a-t-elle dit à Vogue Australia – mais ils ont aussi une nouvelle propriété commune, une maison de sept chambres à coucher à Beverly Hills, que le fondateur de Kylie Cosmetics a fait passer de 13,45 millions à une fraction des 900 millions qu’elle a déclarés.

Un nouveau statut de relation pourrait être le prochain. Un initié dit à E ! News que les deux hommes, qui ont commencé à s’appeler publiquement « wifey » et « hubby », pourraient bientôt mettre un peu de poids derrière ces titres. « Kylie et Travis ont définitivement parlé de se marier », révèle l’initié. « Ils ne sont pas fiancés en ce moment, mais ils en ont parlé et ce n’est qu’une question de temps. »