Le prince Harry et Meghan Markle prouvent qu’ils sont déjà des pros pour choisir des noms de bébé

Cela ne fait que deux semaines que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé sa grossesse, mais les futurs parents ont déjà prouvé qu’ils sont des pros dans le choix des noms de bébé.

Le duc et la duchesse de Sussex ont démontré leurs compétences mercredi lors de leur visite à un programme d’élevage de kiwis en Nouvelle-Zélande. Pendant le voyage à Rainbow Springs, le duo a eu l’occasion de nommer deux des poussins nouvellement éclos. Harry aurait choisi « Tihei » pour son petit nom d’oiseau, qui signifie « éternuement de vie » dans Māori, et Meghan aurait choisi « Koha », qui signifie « cadeau ».

Ce n’était pas la première fois que les deux hommes discutaient du nom d’un nouveau-né. Plus tôt dans leur périple, le couple a pris le tramway en Australie, où Meghan aurait dit à un groupe de jeunes passagers qu’ils avaient reçu « une longue liste de noms de tous » pour leur futur enfant.

« Elle a dit qu’elle n’y avait pas pensé, car il était encore tôt « , se souvient Ella Burns, 12 ans, à l’époque.

Mercredi a marqué le dernier jour de la tournée royale du couple en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Fidji et dans le Royaume des Tonga – et ils avaient certainement un itinéraire bien rempli. En plus de visiter l’écloserie de kiwis, ils ont eu droit à un accueil traditionnel, ou pōwhiri, à Te Papaiouru, Ohinemutu et à un déjeuner. Ils ont également fait un dernier tour dans le centre de Rotorua et se sont promenés main dans la main tout au long de la Redwoods Tree Walk.

Meghan Markle a été éblouissante toute la journée. Elle portait une jupe et un pull marine de Givenchy (son créateur de robes de mariée) au programme d’élevage de kiwis et a gardé le même schéma de couleurs en portant une robe Stella McCartney marine au pōwhiri.