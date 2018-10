Le voyage imprévisible et sauvage de Willow Smith

Nous savons maintenant que Will Smith et Jada Pinkett Smith ne font pas les attentes des autres. Ils ne font pas la moyenne, et ils ne se retiennent pas.

Alors pourquoi les enfants du couple qui ont réécrit le texte sur le mariage, l’engagement, le succès et ce qu’ils partagent avec le monde seraient-ils différents ?

« Tu ne peux pas avoir peur d’être toi-même. Vous devez être vous-même et vous ne pouvez laisser personne vous dire que c’est mal… Ma mère et moi sommes des personnes très fortes, et je le sais parce que beaucoup de gens ne le sont pas – ils n’agissent pas comme eux-mêmes, alors ils ne sont pas heureux « , a dit Willow Smith.

Quand elle avait 9 ans.

À l’époque, elle était occupée à apprendre ses tables de multiplication et à être la plus jeune artiste à avoir jamais signé avec la nation Roc de Jay-Z. Son tout premier single, « Whip My Hair », était une métaphore, se jetant les cheveux en l’air avec abandon signifiant qu’elle allait être elle-même et faire exactement ce qu’elle voulait.

Maintenant qu’elle a 18 ans et qu’elle fête son anniversaire mercredi, la vieille âme avouée a de toute évidence déjà une source d’expérience sur laquelle elle peut s’appuyer pour commencer à naviguer vers l’âge adulte.

Willow a appris à jouer selon ses propres règles et à faire confiance à son instinct, et elle a fait de son mieux pour le faire, même quand, ironiquement, elles vont à l’encontre des idéaux de ses parents. Son frère aîné, Jaden Smith, était si déterminé à faire ce qu’il voulait, en fait, qu’il a déménagé à 15 ans. Sa décision a écrasé Will et Jada, mais ils l’ont laissé faire son truc.

Willow n’a donc jamais été destiné à rester inconscient des récompenses et des ravages causés par la machine hollywoodienne, étant un membre d’une famille si célèbre. Et malgré sa décision consciente de rester dans l’œil du public, elle a compris très tôt que la célébrité n’allait pas être facile.

« Je déteste littéralement Disneyland, parce que j’ai vécu une expérience terrible, et tout le monde s’attendait à ce que je paie pour eux « , a dit Willow, secouant la tête à la mémoire, il y a quelques mois sur la série Facebook de Pinkett Smith, Red Table Talk. Elle est allée avec des filles plus âgées qui, sans qu’elle le sache, ont juste pensé que la jeune célébrité, probablement riche, paierait la note.

« C’était douloureux », se souvient l’adolescente.

Mais au lieu de s’améliorer à mesure qu’elle vieillissait, les pièges d’être un membre de plus en plus célèbre d’une famille très célèbre sont devenus plus précaires.