(Photos) Beyoncé : Le costume d’Halloween inspiré de Toni Braxton est un chef-d’œuvre

Après un week-end épique de célébrations d’Halloween étoilées et les costumes élaborés qui ont suivi, la vraie MVP a sorti son armoire à costumes pour un hommage inoubliable à une icône de la musique. En clin d’œil à la seule et unique Toni Braxton et à son album éponyme du début des années 90, Beyonce s’est transformée en ce qu’elle a surnommé « Phoni Braxton ».

De la fée impertinente à la coupe impertinente en passant par le denim lavable à la lumière et les accessoires en or, même Toni elle-même n’arrivait pas à croire à quel point elle s’en était parfaitement tirée.

« Phoni Braxton !? JAMAIS !!!!! Comment peux-tu être plus belle que moi sur ma pochette d’album ? » a-t-elle tweeté. « Je L’AIME, Quelle superstar ! Merci pour l’amour sœurette ! »

C’est devenu une tradition pour la superstar de la musique de rendre hommage à ses inspirations à l’Halloween, à partir de 2014, quand elle et sa fille Blue Ivy Carter se sont déguisées en Michael Jackson et Janet Jackson, respectivement.

Découvrez plusieurs années de costumes d’Halloween Bey-tastic en défilant dans notre galerie ci-dessous !



TONI BRAXTON

Queen Bey a donné le coup d’envoi d’Halloween 2018 avec une reconstitution magistrale de l’album éponyme de la légende du R&B de 1993.



NOTOIRE B.I.G. & LIL’ KIM

En 2017, Bey et Jay-Z sont devenus les rappeurs légendaires.



LIL’ KIM

La chanteuse « Love on Top » a rendu hommage à la superstar du hip-hop avec une variété de looks élaborés en 2017, dont cette perruque emblématique d’inspiration Chanel.



BARBIE & KEN

En 2016, les célèbres parents ont recruté leur fille Blue Ivy Carter pour réaliser leur fantasme Barbie.



SALT-N-PEPA

Poussez très fort ! Bey, Blue et Tina Knowles ont canalisé leurs divas intérieures du hip-hop en 2016.



VENIR EN AMÉRIQUE

Vive le prince Akeem ! Le rappeur est devenu le personnage d’Eddie Murphy dans le film de 1988, tandis que Bey et Blue ont suivi dans des ensembles similaires en 2015.



TEMPETE

Beyoncé à la rescousse ! Elle a donné vie au super-héros de la bande dessinée pour une fête d’Halloween en 2015.