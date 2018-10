Photos) Kim Kardashian montre les résultats du travail acharné de sa silhouette de rêve, lors d’une séance photo à Bali.

Kim Kardashian La star de la réalité montre sa silhouette de rêve en bikini alors qu’elle se rend à la plage après une diète intense et un régime de conditionnement physique.Elle a transformé son corps avec des séances d’entraînement quotidiennes, documentant chaque instant sur Instagram.

La brune était à son meilleur alors qu’elle posait dans un bikini en velours marron, plus adapté à la pose qu’à la natation.Tout comme le choix de Kim pour le maquillage de plage, avec la nacre de trois couches sur le maquillage du visage pour sa séance photo. Kim Kardashian est une poupée vivante qui montre les résultats de son régime alimentaire intense et de son régime de remise en forme.

Kim, qui portait ses cheveux bruns en longues extensions, s’asseyait les jambes repliées sous elle, sur le sable mouillé. S’étirant vers l’arrière dans son bikini, elle a veillé à mettre en valeur sa taille sculptée.

La mère de trois enfants a récemment révélé qu’elle ne pesait plus que 116 lb, après avoir travaillé quotidiennement sur sa silhouette. Kim a toujours mis le temps qu’il faut pour être en forme, mais cette version au nouveau look est un pas au-dessus de tout. Kim se vante d’avoir perdu plus de 20 livres après avoir pesé environ 140 kilos pendant très longtemps.

En conséquence, elle a donné à ses 116 millions d’adeptes de l’Instagram un aperçu de ses séances d’entraînement – affichant des mises à jour presque quotidiennes de son temps dans son gymnase privé. Et quel meilleur endroit pour montrer les résultats qu’une plage tropicale.