(Photos) Le premier Halloween de Kylie Jenner et Stormi Webster, un vrai régal

Le dernier costume d’Halloween de Kylie Jenner et Stormi Webster n’est rien de moins qu’un régal. Aujourd’hui, à quelques jours des premières vacances effrayantes de Stormi, sa fière maman a profité pleinement de l’occasion pour habiller l’enfant de 8 mois avec une variété de costumes précieux.

Tout d’abord, Kylie et sa petite fille se sont balancées avec des grenouillères en squelette assorties pour une soirée entre filles avant Halloween à la maison et, lundi, le couple a encore une fois commencé à se mettre ensemble.

Inspiré par l’affinité mutuelle de Kylie et de son petit ami Travis Scott pour les papillons (ainsi que par sa chanson « Butterfly Effect »), le duo mère-fille a posé pour plusieurs photos en ailes massives, noires et roses. La version du costume papillon de la star de la réalité E ! s’est révélée un peu plus risquée que son récent ensemble squelette, avec sa silhouette en body de satin et ses talons roses à lanières.

« Mon bébé papillon », la jeune fille de 21 ans a sous-titré avec amour une photo de son bébé Stormi dans ses bras.

Kylie a déjà révélé ses plans étonnamment discrets pour le premier Halloween de sa fille.

« Je vais l’emmener dans une maison, celle de ma voisine « , a-t-elle partagé lors d’une récente collaboration sur YouTube avec James Charles, gourou du maquillage. « Nous vivons dans une nouvelle rue et il n’y a pas de maisons dans cette rue. C’est juste moi et mon voisin, je jure que c’est la rue la plus calme que j’aie jamais connue. »

Revivez plusieurs années des costumes d’Halloween élaborés de Kylie en défilant ci-dessous !