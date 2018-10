Tu ferais mieux d’y croire : Justin Bieber s’est rasé la tête.

« Que voulez-vous dire ? » Justin Bieber s’est rasé la tête ? Oh bébé, bébé, bébé, bébé c’est réel. Mardi, le chanteur a coupé ses délicieuses mèches blondes et a montré son nouveau ‘do in a selfie’ sur son histoire d’Instagram.



Justin Bieber portait ses cheveux longs depuis un bon moment, souvent avec des bandanas, des bandes de sueur ou des chapeaux pour éviter qu’ils ne lui tombent sur le visage. Sa coiffure plus courte, de type patineur-garçon, s’est vraiment concrétisée à la fin de l’année dernière et a ensuite grandi pour atteindre la base de son cou. Ses cheveux blonds jouent un rôle important dans un grand nombre de ses photos, qu’il s’agisse d’une partie de soccer intense ou d’une course dans un immeuble.

Jusqu’à aujourd’hui, Bieber et sa fiancée Hailey Baldwin avaient tous les deux de longs cheveux blonds, mais peut-être qu’il a trouvé un nouveau but pour commencer son nouveau look.

Le chanteur de 24 ans aurait peut-être pu s’inspirer d’une de ses meilleures amies (et « man crush ») qui vient aussi de changer radicalement son apparence : Post Malone. Bieber et la chanteuse « Rockstar » ont posté une tonne de photos ensemble et sont ouverts sur leur étroite amitié. « Si fier de toi, mon frère. Je t’aime Posty ferait n’importe quoi pour toi… » Bieber a sous-titré une photo d’eux assis à un piano.

Juste avant les American Music Awards de 2018, Malone a coupé son chignon, ses tresses et sa moulette. L’artiste a révélé pourquoi il a apporté ce changement à son regard : « j’ai eu 2 grosses angoisses. N’arrête pas d’écouter ma musique. »

Pour l’instant, Justin Bieber n’a pas encore révélé pourquoi sa crinière blonde n’est plus là.

Cela fait environ un mois et demi que Bieber et Baldwin ont légalement noué le nœud à New York. Depuis, le chanteur a sérénadé sa fiancée/femme modèle à Londres et ils ont fait leurs bagages sur le PDA en plus. Baldwin soutient toujours Bieber, malgré les rumeurs selon lesquelles il ne connaissait pas la bonne façon de manger un burrito. « Il est incroyable », a-t-elle dit à Harper’s Bazaar pour leur numéro de novembre.

Donc, pour l’instant, Justin Bieber a une beauté et une coupe à la mode.