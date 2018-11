Bienvenue à Shondaland : Où les romances brûlent toujours à blanc et finissent généralement en tragédie.

Au cours des 15 dernières saisons, Grey’s Anatomy a livré plus que sa part d’histoires d’amour épiques impliquant la rotation de médecins incroyablement attirants et, parfois, de leurs patients tout aussi impressionnants. C’est un savon de nuit brillant, après tout. C’est ce qu’ils font.

Et personne ne le fait mieux que Grey.

De la vie bouleversante de Meredith Grey (Ellen Pompeo) – pour nous, autant que la sienne – de la romance avec Derek « McDreamy » Shepherd (Patrick Dempsey) à l’histoire d’amour d’Izzie (Katherine Heigl) avec Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) et tous ceux qui ont suivi, Shonda Rhimes et son équipe ont toujours réussi dans leurs efforts pour nous faire pâmer semaine après semaine, habituellement comme nous sommes pleurs.

Et avec l’une des histoires d’amour les plus stables – le mariage intouchable entre Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Ben Warren (Jason George) – qui s’est retrouvée en terrain dangereux dans les épisodes de cette semaine de la station 19, grâce aux effets secondaires stressants de sa nouvelle carrière à haut risque comme pompier, nous pensions que le moment était tout aussi propice pour faire un voyage sur le chemin des souvenirs et se rappeler toute cette histoire d’amour qui est arrivée à échéance maintenant. Tu sais, au cas où quelque chose tournerait mal ce soir. C’est bon de se souvenir des bons moments.

Vous remarquerez que tous les couples ne sont jamais ici. C’est parce qu’ils ne sont pas tous vraiment épiques à nos yeux – ou parce que certains, comme la relation naissante entre Jackson (Jesse Williams) et Maggie (Kelly McCreary), ne font que commencer. Alors, épargne-nous tes tweets en colère. S’il vous plaît.

MEREDITH ET DEREK

Celui qui a tout déclenché. L’histoire d’amour entre Meredith Grey (Ellen Pompeo) et Derek « McDreamy » Shepard (Patrick Dempsey) nous a saisis dès le premier épisode, lorsque nous avons appris avec Mer que son aventure d’un soir avec un médecin du Seattle Grace Hospital – où elle était en stage chirurgical. Pendant 11 saisons, nous les avons vus surmonter leurs épouses (les siennes), leurs tentatives de suicide (les siennes) et toute une litanie de désastres mettant leur vie en danger pour finalement se marier… avec un Post-It. Malheureusement, grâce à la décision de Dempsey de se retirer de la série, leur histoire – bien que pas leur amour – a été abrégée lorsque Shonda Rhimes a écrit Derek de la seule façon qu’elle pensait pouvoir : Le tuer dans un accident de voiture.

IZZIE ET DENNY

Versez-en un pour la première tragique relation médecin-patient que Grey nous ait jamais présentée. Quand Izzie (Katherine Heigl) a rencontré Denny Duquette, un patient cardiothoracique (invité récurrent, Jeffrey Dean Morgan) dans la deuxième saison, tout était fini pour le stagiaire. Elle était folle de joie pour l’adorable grincheux, et nous aussi. Quand ils se sont fiancés, nous savions que ça ne pouvait pas durer. Et ce n’est pas le cas. Son état s’est détérioré et elle a mis sa carrière en jeu en coupant délibérément son fil DAVG pour le faire passer au registre des donneurs. Il a eu son nouveau cœur, mais il a eu une attaque quelques heures plus tard et est mort dans la saison finale. Sa mémoire est cependant restée vivante lorsqu’Izzie a hérité de 8,7 millions de dollars de lui et qu’elle a ouvert la clinique Denny Duquette Memorial Clinic, une clinique gratuite à l’hôpital. Quant à nous, nous n’avons jamais pu écouter « Chasing Cars » de Snow Patrol de la même manière, même après toutes ces années.

CRISTINA ET BURKE

La première apparition de Cristina Yang (Sandra Oh) sur cette liste est surtout remarquable par la façon dont elle s’est terminée. Sa romance avec Preston Burke (Isaiah Washington) était en quelque sorte l’anti-MerDer en ce sens que Burke était un peu con et la façon dont il a laissé Cristina faire secrètement ses opérations pour lui après qu’on lui ait tiré dessus était tellement contraire à l’éthique que nous ne pouvons même pas. Et puis il s’est fâché contre elle pour avoir avoué ? Non, bruh. Et puis il l’a laissée devant l’autel et a disparu de sa vie pour toujours ? (Un geste rendu nécessaire par le tristement célèbre licenciement de Washington pour son comportement peu recommandable envers T.R. Knight, membre de la distribution gay.) Bon débarras. Quand il est revenu en saison 10 pour offrir à Cristina son hôpital en Suisse (pour aider à envoyer Oh au loin), c’était littéralement le moins qu’il aurait pu faire. Tu vois qu’on n’aime pas Burke ?

CALLIE ET ARIZONA

Oui, Callie Torres (Sara Ramirez) avait des relations avant l’arrivée d’Arizona Robbins (Jessica Capshaw) dans la saison cinq, mais aucune d’elles n’avait autant d’importance que la romance épique de Calzona. Le couple s’est marié, a élevé la fille de Callie avec Mark Sloan (Eric Dane), Sofia, ensemble, et a surmonté l’amputation de jambe et l’infidélité de l’Arizona avant de finalement divorcer à la saison 11. On aurait dit que l’une des plus grandes histoires d’amour lesbiennes de la télévision resterait une tragédie lorsque Ramirez a quitté l’émission au cours de la saison 12, avec Callie déménageant à travers le pays avec sa nouvelle petite amie Penny, mais lorsque Capshaw a été écrit à la fin de la saison 14, les fans ont eu une lueur d’espoir quand une nouvelle Callie était prête à accueillir Arizona à NYC à bras ouverts. (Si seulement Ramirez était revenu pour l’épisode…)

IZZIE ET ALEX

Izzie et Alex ont toujours trouvé un moyen d’être là pour l’autre lorsqu’ils se remettaient de leur dernier chagrin d’amour aux mains d’un autre. Et leur lien grandissant aurait pu être quelque chose si Heigl n’avait pas décidé de quitter le spectacle en saison six après que les personnages se soient noués, nous laissant avec un autre scénario cruel d' »amant en fuite », une disparition de la Burke.