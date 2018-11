Christina Aguilera : Ryan Gosling a toujours craqué pour Britney Spears

Si Britney Spears a vécu une belle histoire d’amour avec Justin Timberlake, Christina Aguilera a révélé que Ryan Gosling n’aurait sans doute pas dit non si l’interprète de « Baby One More Time » avait voulu en faire son petit ami.

C’est au Mickey Mouse Club que Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney Spears et Ryan Gosling se sont fait connaître. Tous n’étaient alors qu’adolescents et ne se doutaient pas du succès qu’ils allaient alors rencontrer dans leur carrière respective.

A cette époque, Britney Spears et Justin Timberlake ont eu un coup de cœur l’un pour l’autre. Les deux stars sont finalement sorties ensemble, devenant alors le couple le plus en vue du moment. Cependant, tout aurait pu se passer bien différemment.

Lors du Carpool Karaoke présenté par James Corden, Christina Aguilera est revenue sur cette période du Mickey Mouse Club. L’animateur britannique lui avait demandé si elle avait eu une petite attirance pour Ryan Gosling, devenu depuis un véritable sex-symbol.

« Oh, il y avait des coups de cœurs, mais je n’étais pas dans le délire. »

Toutefois, selon la chanteuse, Ryan Gosling avait un faible pour la belle Britney Spears. L’acteur a finalement fait sa vie avec la sublime Eva Mendes.

On ne peut s’empêcher de se demander ce qu’il se serait passé si Ryan et Britney s’étaient mis ensemble.