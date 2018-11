Comment le traitement de Demi Lovato change son regard sur la vie

Demi-Lovato ne retournera peut-être pas à La Land quand elle quittera le centre de désintoxication.

Au cours des jours, des semaines et des mois qui se sont écoulés depuis qu’elle s’est fait soigner pour sa maladie, la star a subi une transformation qui a changé sa vie pour devenir une « nouvelle version d’elle-même ».

« Demi Lovato va très bien et est très réceptive à l’aide qu’elle reçoit « , dit une source à E ! News. « Le traitement l’a vraiment changée et elle a hâte de rester sobre et d’avoir une nouvelle vision de la vie. »

Cette « nouvelle perception de la vie » pourrait cependant signifier l’adieu à sa vie à Los Angeles, en Californie, où elle a souffert d’une overdose le 24 juillet. « Demi ne sait pas si elle reviendra à L.A. pour y vivre en permanence. »

« Elle veut vraiment commencer un nouveau chapitre de sa vie « , explique la source.

Alors que la chanteuse espère retrouver sa passion pour la musique, ceux qui l’entourent « l’incitent à mener une vie plus décontractée avant qu’elle ne se remette au travail », explique la source.

« Sa famille veut qu’elle s’absente de L.A. et qu’elle reste au Texas avec sa famille pendant un certain temps « , a partagé l’initié.

Cela dit, il n’y a pas de plans solides pour son avenir. Selon la source, la seule chose dont on est certain, c’est qu’elle restera en traitement « pour les prochains mois ».

Lorsque le moment sera venu de retourner dans le monde extérieur, Demi Lovato tiendra probablement compte des préoccupations de ses proches étant donné qu’elle était « reconnaissante d’être en vie » après l’incident, comme une source l’a déjà dit à E ! News.

Au moment de sa sortie de l’hôpital, la même source a dit : « Elle commence à comprendre la gravité de ce qui s’est passé et qu’elle a failli mourir. »